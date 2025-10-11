Viral Galeri Viral Liste Hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il sarı koda alındı

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı geldi, 6 il sarı koda alındı. Hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek. Uzmanlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Peki bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? Plan yapanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış o illeri vuracak. İşte bölge bölge hava durumu raporu ile sarı kod uyarısı verilen il ve ilçeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 09:27
Türkiye genelinde hava durumu detayları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışların etkili olacağını bildirdi. Marmara Bölgesi'nin büyük kısmı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Çanakkale hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların günün ilerleyen saatlerinde iç kesimlere doğru yayılacağı tahmin ediliyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce illerini sarı koda aldı. Bu şehirlerde 11 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 21 ila 50 kilogram/m² arasında olması beklenirken, kısa süreli şiddetli sağanakların sel, su baskını, toprak kayması ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yağışların 11 Ekim saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji, 6 sarı kodlu uyarı verilen illerin bazı ilçelerine de dikkat çekti. Sarı kodlu uyarı verilen ilçeler ise şu şekilde listelendi:

İl Sarı Kodlu Uyarı Verilen İlçeler
Kastamonu Doğanyurt, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, İnebolu
Kocaeli Kandıra
Sakarya Karasu, Kaynarca, Kocaali, Ferizli
Zonguldak Merkez, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Kilimli, Kozlu
Bartın Merkez, Kurucaşile, Ulus, Amasra
Düzce Merkez, Yığılca, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Kaynaşlı, Akçakoca
