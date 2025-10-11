Hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il sarı koda alındı
Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı geldi, 6 il sarı koda alındı. Hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek. Uzmanlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Peki bugün hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? Plan yapanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış o illeri vuracak. İşte bölge bölge hava durumu raporu ile sarı kod uyarısı verilen il ve ilçeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 09:27