Hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il sarı koda alındı

6 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce illerini sarı koda aldı. Bu şehirlerde 11 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 21 ila 50 kilogram/m² arasında olması beklenirken, kısa süreli şiddetli sağanakların sel, su baskını, toprak kayması ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yağışların 11 Ekim saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji, 6 sarı kodlu uyarı verilen illerin bazı ilçelerine de dikkat çekti. Sarı kodlu uyarı verilen ilçeler ise şu şekilde listelendi: