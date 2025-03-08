Viral Galeri Viral Liste Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar düşerken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski dikkat çekiyor. Meteoroloji uzmanları, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları uyarıyor. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 08:49
Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağmur etkili olurken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Mardin ve Şırnak çevrelerinde yağmur etkili olurken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

Sis, Çığ, Don ve Buzlanmaya Dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı yetkililer uyarıda bulunuyor. Kar erimesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. Doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, kuzey ve iç bölgelerde ise pus ve sisin beklendiği bildirildi

Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

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