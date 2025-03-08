Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık