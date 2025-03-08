Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık