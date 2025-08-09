Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 55 dereceye çıktı

Mega kent İstanbul, son günlerde Poyraz'ın etkisiyle nefes aldı. Sıcaklıklar birkaç derece düşerken, hissedilen değerler de mevsim normallerine yaklaştı. MGM ve AKOM tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye yeni haftaya yaz sıcakları ve yerel yağışlarla giriş yapacak. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava yapısına sahip olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve yerel etkili olacağı, günün geri kalanında ise bölgenin genelinde havanın açacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'un hafta sonu hava durumunu, nem oranlarını ve ülke genelindeki meteorolojik tabloyu değerlendirdi.