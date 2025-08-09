Viral Galeri Viral Liste Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 55 dereceye çıktı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 55 dereceye çıktı

Türkiye yeni bir hava durumu tablosuyla hafta sonuna giriyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre, bazı bölgeler yaz güneşiyle kavrulurken, bazı bölgelerde sağanak yağış ve sert rüzgarlar etkisini gösterecek. Gök gürültülü yağışların ardından hafta sonu yaz güneşi yüzünü gösterecek. Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında hafta sonu ve önümüzdeki günlerde İstanbul ve Türkiye genelinde beklenen hava durumunu anlattı. Peki yağış var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:38
Mega kent İstanbul, son günlerde Poyraz'ın etkisiyle nefes aldı. Sıcaklıklar birkaç derece düşerken, hissedilen değerler de mevsim normallerine yaklaştı. MGM ve AKOM tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye yeni haftaya yaz sıcakları ve yerel yağışlarla giriş yapacak. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava yapısına sahip olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların kısa süreli ve yerel etkili olacağı, günün geri kalanında ise bölgenin genelinde havanın açacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'un hafta sonu hava durumunu, nem oranlarını ve ülke genelindeki meteorolojik tabloyu değerlendirdi.

TERMOMETRELER 55 DERECEYİ GÖSTERDİ

Adana'da kavurucu sıcaklar etkisini artırırken, kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, güneş altındaki termometreler 47, araç termometreleri ise 55 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın da 55 dereceye kadar çıktığı şehirde vatandaşlar, parklardaki ağaç gölgelerine ve gölgelik alanlara sığınarak serinlemeye çalıştı. Sokak hayvanları gölgelerde ve süs havuzlarının kenarlarında vakit geçirirken, açık alanda çalışmak zorunda kalanlar zor anlar yaşadı.

Aşırı sıcaklardan bunalan Süleyman Erkek açıklamasında söyle dedi: "Buralardan gitmek istiyorum. Bu sıcaklarda evde oturmak ayrı dert, dışarı çıkmak ayrı dert. Evde 2 klima çalışıyor, elektrik faturası çok geliyor. O yüzden dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ise sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor. Kurban olduğum Allah öyle bir sıcaklık gönderiyor ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Başımız sıcaklıktan resmen yanıyor"

İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı havanın sıcaklıkları birkaç derece düşürdüğünü belirtti. Beraberinde gelen Poyraz rüzgarın, özellikle Boğaz hattında saatte 70 km'ye varan hızla eserek serinlik hissini artırdığını vurguladı. Hafta sonu İstanbul'da beklenen hava tahminleri hakkında şu açıklamalara yer verdi:

KAVURUCU SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR!

"Sıcaklıklar İstanbul'un güney ilçelerinde 31 dereceler civarında en yüksek sıcaklıklar. Kuzey ilçelerde 28 dereceler civarında gözüküyor. Bugün için İstanbul'da yağış yok. Şu anda hava İstanbul'da parçalı çok bulutlu ama Marmara'nın üzerine doğru döndüğümüzde birazcık açık havayı görüyoruz. Çünkü kuzeyden esen rüzgar biraz bulutluluğu arttırıyor ama Marmara üzerinde geldiğinde bulutluluk biraz daha azalmış oluyor

İstanbul için yakın planda yağış gözükmüyor. Yarın için de yağış yok. Yine aynı bu koşullar geçerli İstanbul'da. Ama tabii ki akşam saatlerinde özellikle gündüz birazcık güneşin ısıtmasıyla da binalar ısınıyor. Gece saatlerinde bina içleri özellikle. Buralardaki nem değerleri arttığından bunaltıcı hava biraz daha binanın içerisinde etkisini gösteriyor ama dışarıya çıktığımızda, sokağa çıktığımızda İstanbul'da rahatlıkla artık geçtiğimiz haftalara nazaran dolaşılabiliyor. "

