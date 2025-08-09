Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 55 dereceye çıktı
Türkiye yeni bir hava durumu tablosuyla hafta sonuna giriyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre, bazı bölgeler yaz güneşiyle kavrulurken, bazı bölgelerde sağanak yağış ve sert rüzgarlar etkisini gösterecek. Gök gürültülü yağışların ardından hafta sonu yaz güneşi yüzünü gösterecek. Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında hafta sonu ve önümüzdeki günlerde İstanbul ve Türkiye genelinde beklenen hava durumunu anlattı. Peki yağış var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:38