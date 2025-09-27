Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve heyelan gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.