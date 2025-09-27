Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzeyinde hava koşulları hafta sonu itibarıyla değişiyor. Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar bir anda düşecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu ve sarı kod uyarısı verilen o iller...
Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:26