Viral Galeri Viral Liste Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Türkiye'nin kuzeyinde hava koşulları hafta sonu itibarıyla değişiyor. Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklenirken, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar bir anda düşecek. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu raporu ve sarı kod uyarısı verilen o iller...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:26
Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

MGM tarafından 27 Eylül hava durumu raporu yayımlandı. Haftalık hava tahmini yapılırken, uyarılar da peş peşe geldi. Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, Marmara ve Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize çevrelerinde sel ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve heyelan gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

HAVA SICAKLIKLARI DALGALI

Yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normaller civarında olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

Afet İşleri Başkanlığı AKOM tarafından yapılan haftalık rapora göre, İstanbul'da hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili

Geçtiğimiz hafta 26-28°C aralığında seyreden yaz değerleri, bu sistemle birlikte 20°C'nin altına inecek. Özellikle poyrazın etkisiyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (40-65 km/sa) esmesi bekleniyor. Yer yer sağanak yağmur geçişleri de şehri etkisi altına alacak.

SON DAKİKA