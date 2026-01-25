Hafta sonu hava durumu | Rüzgar ve bahar havası bir arada: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış….

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ederken birçok bölgede yağışlı hava etkisini sürdürecek. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Burdur hariç Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Bolu ve Sinop dışındaki Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar öngörülüyor. İç kesimlerin yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bölgede kısa süreli ama etkili yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek. Kuzey, batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normaller civarında olması öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren özellikle İç Anadolu ve batı bölgelerde bu artış daha belirgin hissedilecek.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif rüzgarlar etkili olacak. Ege'nin güneyi ile Akdeniz'in batı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca Ege'nin güneyi ile Akdeniz'in batı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle de çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarı yapıldı. Antalya için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

"Ocak Sonuna Kadar Kar Beklenmiyor"

Kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulunan AKOM, İstanbul'da daha önce etkili olan soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ocak ayının sonuna kadar ciddi bir soğuk hava dalgası beklenmediği belirtilirken, yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görüleceği ifade edildi. Gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak geçişleriyle seyredeceği öngörülüyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Yurt genelinde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. İç Anadolu'da özellikle Ankara'da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı, batı bölgelerde ise 15 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ: YAĞIŞLAR AZALIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini belirten Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların görülebileceğini aktardı.

Yavuz, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli rüzgarların etkili olacağını, ancak kuvvetli bir yağış beklentisi bulunmadığını dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehir için de ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunan Yavuz, pazar günü ise Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sis beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da pazar günü genel olarak sağanak yağış beklendiğini aktaran Yavuz, İzmir'de ise hafta sonu boyunca aralıklarla yağış görüleceğini, ancak kuvvetli bir yağış öngörülmediğini söyledi. İzmir'de hava sıcaklıklarının 17 ila 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ BÖLGESEL HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge İl Hava Durumu Sıcaklık
Marmara Edirne Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16°C
Marmara İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 14°C
Marmara Kırklareli Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 14°C
Marmara Kocaeli Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18°C
Ege Afyonkarahisar Parçalı ve çok bulutlu 12°C
Ege Denizli Parçalı ve çok bulutlu 17°C
Ege İzmir Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 18°C
Ege Muğla Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C
Akdeniz Adana Parçalı ve çok bulutlu 16°C
Akdeniz Antalya Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16°C
Akdeniz Hatay Parçalı ve çok bulutlu 12°C
Akdeniz Isparta Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11°C
İç Anadolu Ankara Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu 10°C
İç Anadolu Eskişehir Parçalı ve çok bulutlu 11°C
İç Anadolu Konya Parçalı ve çok bulutlu 12°C
İç Anadolu Sivas Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 3°C
Batı Karadeniz Bolu Parçalı ve çok bulutlu 11°C
Batı Karadeniz Düzce Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 16°C
Batı Karadeniz Sinop Parçalı ve çok bulutlu 15°C
Batı Karadeniz Zonguldak Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14°C
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya Parçalı ve çok bulutlu 12°C
Orta ve Doğu Karadeniz Artvin Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7°C
Orta ve Doğu Karadeniz Samsun Parçalı ve çok bulutlu 15°C
Orta ve Doğu Karadeniz Trabzon Parçalı ve çok bulutlu 13°C
Doğu Anadolu Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 0°C
Doğu Anadolu Kars Parçalı ve çok bulutlu -2°C
Doğu Anadolu Malatya Parçalı, yer yer çok bulutlu 3°C
Doğu Anadolu Van Parçalı bulutlu 2°C
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Parçalı, yer yer çok bulutlu 6°C
Güneydoğu Anadolu Gaziantep Parçalı, yer yer çok bulutlu 7°C
Güneydoğu Anadolu Siirt Parçalı ve az bulutlu 3°C
Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa Parçalı ve az bulutlu 9°C
