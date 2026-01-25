Hafta sonu hava durumu | Rüzgar ve bahar havası bir arada: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış….

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ederken birçok bölgede yağışlı hava etkisini sürdürecek. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Burdur hariç Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Bolu ve Sinop dışındaki Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar öngörülüyor. İç kesimlerin yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bölgede kısa süreli ama etkili yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek. Kuzey, batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normaller civarında olması öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren özellikle İç Anadolu ve batı bölgelerde bu artış daha belirgin hissedilecek.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif rüzgarlar etkili olacak. Ege'nin güneyi ile Akdeniz'in batı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.