Hafızayı güçlendiren içecekler açıklandı: Yeşil çay ve kahve listenin başında

Zihin sağlığını korumak ve hafızayı güçlü tutmak için yalnızca tüketilen besinler değil, içecek tercihleri de önemli bir rol oynuyor. Vitamin, antioksidan ve çeşitli faydalı bileşenler içeren bazı içecekler, beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

Harvard'da görev yapan beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, bilimsel çalışmalarla desteklenen bazı içeceklerin düzenli tüketildiğinde bilişsel performansı artırabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu içecekler hem beyin sağlığını destekliyor hem de hafıza üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor.

ANTİOKSİDAN GÜCÜYLE YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, içerdiği yüksek antioksidan oranıyla en çok önerilen içeceklerin başında geliyor. Özellikle kateşinler, beyin hücrelerini oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca yeşil çayda bulunan L-theanine adlı amino asit, zihinsel rahatlama ve odaklanma üzerinde destekleyici bir etki oluşturuyor.

2006 yılında yapılan bir araştırmada düzenli olarak yeşil çay tüketen bireylerde bilişsel işlevlerin daha güçlü olduğu ve bunama riskinin daha düşük seviyelerde görüldüğü belirlendi. Uzmanlar, ilave şeker kullanılmadan günde bir fincan yeşil çay tüketmenin yeterli olabileceğini ifade ediyor.