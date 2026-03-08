Hafızayı güçlendiren içecekler açıklandı: Yeşil çay ve kahve listenin başında
Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için yalnızca besinler değil, içecekler de önemli bir rol oynuyor. Harvardlı beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani'ye göre yeşil çay, kahve, pancar suyu ve bazı bitki çayları bilimsel çalışmaların da gösterdiği üzere bilişsel performansı destekleyebiliyor ve bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.
Zihin sağlığını korumak ve hafızayı güçlü tutmak için yalnızca tüketilen besinler değil, içecek tercihleri de önemli bir rol oynuyor. Vitamin, antioksidan ve çeşitli faydalı bileşenler içeren bazı içecekler, beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabiliyor.
Harvard'da görev yapan beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, bilimsel çalışmalarla desteklenen bazı içeceklerin düzenli tüketildiğinde bilişsel performansı artırabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu içecekler hem beyin sağlığını destekliyor hem de hafıza üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor.
ANTİOKSİDAN GÜCÜYLE YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, içerdiği yüksek antioksidan oranıyla en çok önerilen içeceklerin başında geliyor. Özellikle kateşinler, beyin hücrelerini oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca yeşil çayda bulunan L-theanine adlı amino asit, zihinsel rahatlama ve odaklanma üzerinde destekleyici bir etki oluşturuyor.
2006 yılında yapılan bir araştırmada düzenli olarak yeşil çay tüketen bireylerde bilişsel işlevlerin daha güçlü olduğu ve bunama riskinin daha düşük seviyelerde görüldüğü belirlendi. Uzmanlar, ilave şeker kullanılmadan günde bir fincan yeşil çay tüketmenin yeterli olabileceğini ifade ediyor.
KAHVE UYANIKLIĞI ARTIRIRKEN BEYNİ DE KORUYOR
Günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden biri olan kahve, içerdiği kafein sayesinde zihinsel uyanıklığı artırıyor. Bunun yanı sıra kahvede bulunan klorojenik asit, beyin hücreleri üzerinde koruyucu etki gösterebiliyor.
Bilimsel çalışmalar, günde ortalama iki ila üç fincan kahve tüketen kişilerde felç ve bunama riskinin yaklaşık yüzde 30 oranında azalabileceğini ortaya koyuyor. Dr. Shintani'ye göre düzenli ve ölçülü kahve tüketimi, Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin düşmesine de katkı sağlayabiliyor.
PANCAR SUYU KAN AKIŞINI DESTEKLİYOR
Pancar suyu, beyin sağlığını destekleyen içecekler arasında dikkat çeken seçeneklerden biri. İçerdiği doğal nitratlar sayesinde vücutta nitrik oksit seviyelerinin artmasına yardımcı oluyor. Bu durum ise beyne giden kan akışının daha sağlıklı şekilde gerçekleşmesini destekliyor.
The Journals of Gerontology dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir araştırma, pancar suyu tüketen yaşlı bireylerde bilişsel performansın olumlu yönde geliştiğini ortaya koydu. Uzmanlar, haftada birkaç kez 8 ila 12 gram saf pancar suyu tüketilebileceğini belirtiyor. Ancak böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin tüketmeden önce doktora danışmaları öneriliyor.