Hababam Sınıfı'nın müdürüydü oğlunun taklitlerine milyonlar güldü

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 16:34 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 16:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hababam Sınıfı'nda uyanık okul müdürünü canlandıran ve bundan 27 yıl önce aramızdan ayrılan usta oyuncu Muharrem Gürses, meğer Türk televizyon tarihinin en yetenekli komedyenlerinden birinin babasıymış.

Türk sinemasının kült eserlerinden biri olan Hababam Sınıfı, yıllar geçse de ne neşesinden ne de hüzünlü dokusundan bir şey kaybediyor. Kemal Sunal'dan Münir Özkul'a, Adile Naşit'ten Şener Şen'e kadar dev bir kadroyu barındıran seride, "Okul Müdürü" rolüyle hafızalara kazınan Muharrem Gürses hakkında ortaya çıkan gerçek, duyanları hayrete düşürüyor.

SOYADI FARKI NEDEN VAR? Gürses'in oğlu, meğer 90'lı yıllarda ekran başında hepimizi kahkahaya boğan o isimmiş. Usta oyuncunun oğluyla olan bağı, soyadı farkı nedeniyle yıllarca pek bilinmiyordu.

Asıl soyadı Gürses olan ancak sahne hayatında Arcan soyadını tercih eden Atilla Arcan, babasının gölgesinde kalmadan kendi efsanesini yaratan isimlerden biri oldu.

2015 yılında aramızdan ayrılan Atilla Arcan, çok yönlü sanatçılığıyla tanınıyordu: Süleyman Demirel Taklidi: Türk televizyon tarihinin en unutulmaz taklitlerine imza attı. Dizi Dünyası: Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımların yanı sıra, son olarak Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakteriyle hafızalara kazındı.