Hababam Sınıfı hakkında 5 şaşırtıcı bilgi: Paşa Nuri ve Güdük Necmi gerçeği listede ilk sırada

Yönetmen Ertem Eğilmez'in titizliği burada da devreye girmiş; planın inandırıcı olması için işi ehline bırakmıştı. O dönem gerçekten İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimine devam eden Dilaver Gür, teknik bilgisini konuşturarak o meşhur kaçış krokisini bizzat çizmişti.

YEŞİLÇAM'IN GÜLEN VE GÜLDÜREN YÜZÜ: HALİT AKÇATEPE

Aslen Ordu'nun Ünye ilçesinden olan sanatçı, 1 Ocak 1938'de İstanbul'da oyuncu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası "Hababam Sınıfı" filmlerinde "Paşa Nuri" karakteri ile tanınan Sıtkı Akçatepe, annesi ise Yeşilçam filmlerinin aranan "anne" karakterlerinden biri olan Leman Akçatepe'ydi.

Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken başlayan Akçatepe, çekimine 1940'ta başlayan ancak 1943'te tamamlanan "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol aldı.

Başarılı sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümünde eğitim gördü ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Eğitimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde sürdüren Akçatepe, yüksek öğrenim sürecinde Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde eğitim aldı. Askerlik sebebiyle eğitimine ara veren sanatçı, döndükten sonra 2 sene hukuk fakültesinde eğitim aldıysa da tiyatro faaliyetlerine devam etmeyi tercih etti.

Akçatepe, üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazıldı ve birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı. Bu dönemde Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.