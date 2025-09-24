H-1B vizesi nedir, kimlere verilir? Hangi şirketler en çok H-1B vizesi alıyor? İşte en çok başvuran ülkeler

ABD'nin en çok tercih edilen göçmenlik programlarından biri olan H-1B vizesi, teknoloji ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. Özellikle yazılım geliştiriciler, mühendisler ve yapay zeka uzmanlarının ABD'ye gelmesini sağlayan bu program, Silikon Vadisi'nde iş gücü ihtiyacını karşılamada temel araçlardan biri. Donald Trump'ın H-1B vizesi için 100 bin dolarlık başvuru ücreti önerisi, sektörde belirsizlik yarattı. Peki H-1B vizesi kimlere verilir, en çok başvuran ülkeler hangisi?