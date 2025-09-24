Viral Galeri Viral Liste H-1B vizesi nedir, kimlere verilir? Hangi şirketler en çok H-1B vizesi alıyor? İşte en çok başvuran ülkeler

ABD'nin teknoloji sektörünü doğrudan etkileyen H-1B vizesi yeniden gündemde yer aldı. Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketlerin sıkça kullandığı bu program, Trump'ın 100 bin dolarlık başvuru ücreti önerisiyle tartışma konusu oldu. Peki H-1B vizesi nedir, kimlere verilir? Hangi şirketler en çok H-1B vizesi alıyor? İşte en çok başvuruda bulunan ülkeler….

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2025 10:02
ABD'nin en çok tercih edilen göçmenlik programlarından biri olan H-1B vizesi, teknoloji ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. Özellikle yazılım geliştiriciler, mühendisler ve yapay zeka uzmanlarının ABD'ye gelmesini sağlayan bu program, Silikon Vadisi'nde iş gücü ihtiyacını karşılamada temel araçlardan biri. Donald Trump'ın H-1B vizesi için 100 bin dolarlık başvuru ücreti önerisi, sektörde belirsizlik yarattı. Peki H-1B vizesi kimlere verilir, en çok başvuran ülkeler hangisi?

H-1B Vizesi Nedir, Kimlere Veriliyor?

H-1B vizesi, bilgisayar mühendisliği, yazılım geliştirme, yapay zeka, veri analizi ve bulut bilişim gibi birçok alanlarda uzmanlaşmış yabancı çalışanlara veriliyor. Bununla birlikte tıp, finans ve mühendislik gibi farklı sektörlerden adaylar da bu programa başvurabiliyor.

En Çok H-1B Vizesine Başvuran Ülkeler Hangisi?

Wall Street Journal'ın aktardığı verilere göre, 2024 mali yılında onaylanan H-1B vizelerinin %71'i Hindistan, %12'si ise Çin doğumlu çalışanlara verildi. İşte H-1B programından en çok faydalanan şirketler…

10 - Walmart

Toplam onay 2 bin 390

9 - J.P. Morgan

Toplam onay 2 bin 440

8 - Deloitte

Toplam onay 3 bin 180

