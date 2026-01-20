Güzelliğin kaynağı belli oldu: Sinem Ünsal ve annesi yan yana

Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasına giren Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Paylaşımda anne-kız arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

Mucize Doktor ve Gizli Saklı gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Sinem Ünsal, asıl büyük çıkışını Uzak Şehir dizisiyle yaptı.

Başarılı oyunculuğu ve zarafetiyle son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ünsal, kariyerindeki yükselişini aldığı ödülle bir kez daha taçlandırdı. Katıldığı ödül töreninde "Yılın Televizyon Performansı – Kadın" ödülüne layık görülen Ünsal, başarısıyla alkış topladı.

Meslektaşı Berk Cankat ile yaşadığı aşkla da gündemde olan ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Sinem Ünsal, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. 32 yaşındaki oyuncu, annesinin doğum gününü paylaştığı kareyle kutladı.