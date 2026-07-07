Gupse Özay'dan kişisel bakım itirafı: "Gerçekten de iyi geliyormuş"

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu programda kişisel bakım alışkanlıklarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. 41 yaşından sonra bakım rutinlerine zaman ayırmaya başladığını söyleyen Özay, "Gerçekten de iyi geliyormuş" sözleriyle dikkat çekti.

Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında dünyaya giren, 2022'de ise kızı Jan Asya'yı dünyaya getiren oyuncu Gupse Özay, son olarak Esra Ruşan'ın sunduğu YouTube programına konuk oldu. Programda özel hayatı ve kariyerinin yanı sıra kişisel bakım alışkanlıklarına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Özay, bakım rutinlerine yeni yeni zaman ayırmaya başladığını anlattı.

"KİŞİSEL BAKIMLA ARAM ÇOK KÖTÜ" "Kişisel bakımla aran nasıl?" sorusuna yanıt veren Özay, "Çok kötü. Artık 41 yaşındayım" diyerek uzun yıllar kişisel bakımına fazla zaman ayırmadığını itiraf etti. Bir arkadaşının verdiği bakım ürününü denediğini anlatan ünlü oyuncu, göz altı bakımına ilişkin deneyimini de paylaştı. Özay, "Arkadaşım vermişti. Göz altı torbalarına gerçekten de iyi geliyormuş. Bunlara yavaş yavaş alıştım" dedi.

"ZAMAN VERİNCE İYİ HİSSEDİYORUM" Bakımlı olmayı önemsediğini ancak kişisel bakımına yeterince vakit ayırmadığını belirten Özay, "Bakımlı olmayı önemsiyorum ama zaman vermiyorum. Zaman verince de iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ SAÇLARININ SIRRINI AÇIKLADI Son dönemde sarı saçlarıyla dikkat çeken Gupse Özay, imaj değişikliğinin nedenini de açıkladı. Saçlarının beyazlamaya başlamasının ardından sarı renge döndüğünü söyleyen Özay, "Saçım beyazladıktan sonra sarıya döndüm. Eskiden de sarıyı severdim" diye konuştu. Kuaföre gitmeyi sevmediğini de dile getiren Özay, yeni imajına ilişkin samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.