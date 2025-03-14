Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı
Türkiye genelinde gençlerin eğitim hayatlarını desteklemek ve iş dünyasına sağlam bir adım atmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 4 Şubat 2025 itibarıyla resmen başladı. Bu program kapsamında, devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler eğitimlerine devam ederken maddi destek elde edebilecekler. Belirli kontenjanlar dahilinde hayata geçirilen programdan 200 bin öğrenci faydalanabilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 13:46