Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

200 Binden Fazla Başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu programa, oldukça yoğun bir ilgi gösterildi. Beklenenden yüksek sayıda gelen başvurular arasından katılımcı seçimi, şeffaf bir biçimde noter huzurunda yapılan kura çekimiyle gerçekleşti.

Bu yenilikçi programla birlikte, gençlerin hem eğitim süreçleri destekleniyor hem de iş hayatına hazırlanmaları sağlanıyor. İŞKUR Gençlik Programı'nın önümüzdeki dört yıl içinde 1 milyon genci kapsaması planlanıyor.