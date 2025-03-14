Viral Galeri Viral Liste Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Türkiye genelinde gençlerin eğitim hayatlarını desteklemek ve iş dünyasına sağlam bir adım atmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 4 Şubat 2025 itibarıyla resmen başladı. Bu program kapsamında, devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler eğitimlerine devam ederken maddi destek elde edebilecekler. Belirli kontenjanlar dahilinde hayata geçirilen programdan 200 bin öğrenci faydalanabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 13:46
Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Bu yıl 200 binden fazla üniversite öğrencisi, programa katılabilmek için başvuruda bulundu. Noter kurası yöntemiyle belirlenen ön lisans, lisans ve doktora düzeyindeki adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte gerekli evraklarını hazırlayarak üniversitelere başvuruda bulunacak.

Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen, öğrencilere iş gücü piyasasında deneyim kazandırmayı ve maddi destek sağlamayı amaçlayan kısmi zamanlı bir çalışma modelidir. Gençlik Programı'na katılan üniversite öğrencileri eğitim süreçlerinde 3 gün çalışma fırsatı sunuluyor. Öğrenciler bu program sayesinde günlük 1.083 TL ödeme, hafta da 3 gün çalışmaları durumunda ise aylık 15.162'ye kadar gelir elde edebiliyor.

Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı

İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat 2025 tarihi itibariyle hayata geçirildi. Hem sigortalı iş imkanı sunan hem de kariyerlerine katkı sağlayacak bu program nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor. Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programına başvurularının başladığını şu sözlerle duyurdu.

"Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları başlıyor. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli"

Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

200 Binden Fazla Başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu programa, oldukça yoğun bir ilgi gösterildi. Beklenenden yüksek sayıda gelen başvurular arasından katılımcı seçimi, şeffaf bir biçimde noter huzurunda yapılan kura çekimiyle gerçekleşti.

Bu yenilikçi programla birlikte, gençlerin hem eğitim süreçleri destekleniyor hem de iş hayatına hazırlanmaları sağlanıyor. İŞKUR Gençlik Programı'nın önümüzdeki dört yıl içinde 1 milyon genci kapsaması planlanıyor.

Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı

Verilecek Eğitimler Neler?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara verilecek eğitimler şu şekilde yer alıyor:

📌 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

📌 Bağımlılıkla mücadele eğitimi

📌 İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi

📌 İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

📌 Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi

📌 Finansal okuryazarlık eğitimi

📌 Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

📌 Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler

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