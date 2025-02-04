Güneşsiz günlerde sağlığınızı koruyun: D vitamini zengini besinler

Yağlı ve Beyaz Etli Balıklar



En güçlü doğal kaynak olan somon, alabalık ve sardalya gibi yağlı balıklar, D vitamini bakımından oldukça zengindir. 100 gram somon tüketmek, günlük ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılamaya yeter. Bu balıkları haftada birkaç kez tüketerek vücudunuzu D vitamini açısından destekleyebilirsiniz.

Hafif ve besleyici alternatif olan ton balığı ve pisi balığı gibi beyaz etli balıklar da D vitamini içerir. Özellikle ton balığı konservesi, pratik ve besleyici bir alternatiftir. Günlük öğünlerinize bu tür balıkları ekleyerek vücudunuzu güçlendirebilirsiniz.