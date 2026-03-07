Güneşe aldanmayın, rüzgar şiddetini artıracak! Doğu'da kar ve kuvvetli yağışa dikkat!

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 09:12 Son Güncelleme: 07 Mart 2026 09:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisinin süreceğini duyurdu. Doğu Anadolu'nun bazı illeri için kar ve kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların ise ülke genelinde düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmesine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile bazı güney ve doğu illerinde sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ÜLKENİN DOĞUSUNDA HAVA YAĞIŞI Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini açıkladı. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde de kar yağışı görülebileceği bildirildi.