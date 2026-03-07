CANLI YAYIN
Güneşe aldanmayın, rüzgar şiddetini artıracak! Doğu'da kar ve kuvvetli yağışa dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisinin süreceğini duyurdu. Doğu Anadolu'nun bazı illeri için kar ve kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların ise ülke genelinde düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmesine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile bazı güney ve doğu illerinde sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ÜLKENİN DOĞUSUNDA HAVA YAĞIŞI

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini açıkladı. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde de kar yağışı görülebileceği bildirildi.

SİS, BUZLANMA, DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülebileceği bildirildi. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu durumun özellikle sabah saatlerinde ulaşımı etkileyebileceği belirtiliyor.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda kar erimesi nedeniyle oluşabilecek heyelan ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde ise rüzgarın zaman zaman 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

6 İL İÇİN SARI KOD DEVREDE

Meteoroloji, 6 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde kuvvetli yağış ve kar beklentisi nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve görüş mesafesinde düşüş gibi riskler bulunuyor.

Sarı kod verilen iller: Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

BölgeGenel Hava DurumuKuvvetli OlayŞehirler ve Sıcaklık
MarmaraParçalı ve çok bulutlu; sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis bekleniyorPus ve sisEdirne 14°C, İstanbul 11°C, Kırklareli 11°C, Kocaeli 10°C
EgeParçalı bulutlu; iç kesimlerde sabah ve gece buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyorİç kesimlerde buzlanma ve donAfyonkarahisar 7°C, Denizli 14°C, İzmir 17°C, Manisa 15°C
AkdenizParçalı ve çok bulutlu; Mersin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyorİç kesimlerde kuvvetli rüzgar (40–60 km/s)Adana 17°C, Antalya 21°C, Hatay 16°C, Mersin 17°C
İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu; Kayseri ve Sivas çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyorGüney kesimlerde kuvvetli rüzgar (40–60 km/s); buzlanma ve donAnkara 8°C, Eskişehir 9°C, Kayseri 4°C, Konya 8°C
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimlerinde (Düzce hariç) aralıklı yağmur bekleniyorİç kesimlerde buzlanma ve donBolu 8°C, Düzce 10°C, Kastamonu 5°C, Zonguldak 8°C
Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyorYüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski; buzlanma ve donAmasya 8°C, Samsun 8°C, Tokat 5°C, Trabzon 8°C
Doğu AnadoluÇok bulutlu; bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyorGüneydoğuda kuvvetli yağış; buzlanma ve don; yükseklerde çığ riskiErzurum -1°C, Kars 0°C, Malatya 8°C, Van 3°C
Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu; bazı illerde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyorMardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışDiyarbakır 5°C, Gaziantep 10°C, Siirt 6°C, Şanlıurfa 10°C
HAVA DURUMU İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Sarı kodlu meteorolojik uyarı ne anlama gelir?
Sarı kod, hava olaylarının potansiyel risk oluşturabileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade eder.
7 Mart bugün hangi iller için sarı kod verildi?
Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

