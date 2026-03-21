L 98-59 d nedir?

Güneş Sistemi dışında bulunan ve magma okyanusuna sahip olduğu düşünülen bir ötegezegendir.

Bu gezegen yaşanabilir mi?

Hayır. Yüksek sıcaklık, kükürt gazları ve erimiş yapı nedeniyle yaşam için uygun değildir.

Neden farklı bir gezegen sınıfı olarak görülüyor?

Ne gaz gezegenlerine ne de su dünyalarına benzer özellikler taşıyor. Kükürt zenginliği ve magma okyanusu ayırt edici unsurlar.

Magma okyanusu ne anlama geliyor?

Gezegenin iç kısmının büyük bölümünün erimiş kayalardan oluştuğunu ifade eder.

Bu keşif neden önemli?

Gezegen oluşumu ve evrimi hakkında mevcut modelleri genişletiyor, evrende daha fazla farklı gezegen türü olabileceğini gösteriyor.