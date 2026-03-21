Yeni bir gezegen sınıfı keşfedildi: Derinliklerinde magma okyanusu var
Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırma, L 98-59 d adlı ötegezegenin klasik sınıflara uymadığını ortaya çıkardı. Magma okyanusu ve kükürt zengini yapısıyla bu gezegen, yeni bir gezegen türünün ilk örneği olabilir.
Bilim insanları, Güneş Sistemi dışında yer alan L 98-59 d adlı gezegenin bilinen sınıflara girmediğini belirledi. James Webb Uzay Teleskobu verileri ve bilgisayar simülasyonları, gezegenin erimiş yapıda ve kükürt bakımından zengin bir atmosfere sahip olduğunu ortaya koydu.
YENİ BİR GEZEGEN SINIFI TESPİT EDİLDİ
Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmaya göre; L 98-59 d, klasik "gaz cüce" ya da "su dünyası" kategorilerine uymuyor. Yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu ötegezegen Dünya'nın yaklaşık 1,6 katı büyüklüğünde.
L 98-59 d'nin iç yapısı büyük ölçüde erimiş silikatlardan oluşuyor. Gezegenin altında binlerce kilometre derinliğe ulaşan küresel magma okyanusu bulunuyor. Düşük yoğunluğu nedeniyle alışılmış kayalık gezegenlerden ayrılıyor. Atmosferinde hidrojen sülfür gibi kükürt gazları barındırıyor.
Araştırmanın ortak yazarlarından Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Raymond Pierrehumbert; bilgisayar modellerinin ulaşılamayan gezegenlerin iç yapısını anlamada kritik rol oynadığını vurguladı. Pierrehumbert, "Heyecan verici olan şey, asla ziyaret edemeyeceğimiz bir gezegenin gizli iç yapısını ortaya çıkarmak için bilgisayar modelleri kullanabilmemizdir. Gökbilimciler bir gezegenin boyutunu, kütlesini ve atmosferik bileşimini yalnızca uzaktan ölçebilseler de, bu araştırma, bu yabancı dünyaların derin geçmişini yeniden inşa etmenin ve kendi Güneş Sistemimizde eşdeğeri olmayan gezegen türlerini keşfetmenin mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Leeds Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Richard Chatterjee ise geliştirilen simülasyonların gezegenin evrim sürecine ışık tuttuğunu belirtti. Chatterjee, "Bilgisayar modellerimiz çeşitli gezegen süreçlerini simüle ederek, zamanı geriye çevirmemizi ve bu sıra dışı kayalık ötegezegen L 98-59 d'nin nasıl evrimleştiğini anlamamızı sağlıyor. Çürük yumurta kokusundan sorumlu olan hidrojen sülfür gazının burada başrol oynadığı görülüyor. Ancak her zaman olduğu gibi, bu gezegeni ve benzerlerini anlamak için daha fazla gözleme ihtiyaç var. Daha fazla araştırma, oldukça keskin kokulu gezegenlerin şaşırtıcı derecede yaygın olduğunu gösterebilir." dedi.
KÜKÜRT GAZLARI NASIL OLUŞUR?
James Webb Uzay Teleskobu gözlemleri, gezegenin atmosferinde kükürt dioksit ve hidrojen sülfür bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre bu gazlar:
- Kırmızı cüce yıldızdan gelen ultraviyole ışınlarla oluşuyor
- Magma okyanusu tarafından depolanıp tekrar atmosfere salınıyor
Bu döngü, gezegenin sıra dışı kimyasal yapısını açıklayan temel mekanizma olarak öne çıkıyor.