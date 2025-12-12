Viral Galeri Viral Liste Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu'dan cinayet itirafı: Kızı itti | Tuğyan hakkında tutuklama talebi

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu 'cinayeti' itiraf ederek, 'Güllü'yü kızı Tuğyan itti' dedi. Cinayet itirafı sonrası Tuğyan'ın avukatları da davadan çekildiğini açıkladı. Tuğyan'ın ters kelepçeli halinde adliyeye getirilme anlarına A Haber ulaştı. Tuğyan'ın 'Cinayeti siz mi işlediniz? sorusuna 'hayır' dediği görüldü. Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı usta sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü.

GÜLLÜ'NÜN KIZININ ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF MI ETTİ?
Yaşanan gelişmenin ardındanGüllü'nün patronu Ferdi Aydın, sanatçının ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini öne sürdü.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU DUYURDU

Ferdi Aydın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Tuğyan ın arkadaşı Sultan cinayeti itiraf etmiş ilk benden duyun" şeklinde iddiada bulundu.

SULTAN'DAN İTİRAF: GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ

Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktarırken Gül, "Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddettiğini söyledi." dedi.

"TUĞYAN'IN AVUKATLIĞINI SÜRDÜRMEYECEĞİZ"

Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildiği sırada Gül Tut'un aile avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.

Avukatlardan Mert Erdoğan, Gül Tut'un vasiyeti gereği çocuklarına sahip çıkmak adına dosyada vekillik görevine başladıklarını söyledi.

Sürecin başında Gül Tut'un çocukları Tuğyan ve Tuğberk ile görüştüklerini, kendileri açısından dosyada bir şüphe bulunması durumunda vekillikten çekilecekleri yönünde anlaştıklarını belirten Mert Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada bugüne kadar mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Geçtiğimiz 3 gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeler alınmaya başladı. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına Tuğberk ve Tuğyan'dan aldığımız onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Bu Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz sadece rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki son aşama göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan Hanım yönünden başka bir meslektaşımız tarafından devam ettiriliyor. Bu, Gül Hanım'ın manevi mirasına duyduğumuz saygıdır."

Erdoğan, gazetecilerin, "Bu karara sizi iten Sultan Hanım'ın itirafçı olduğu iddiası mı?" sorusunu, "Bir itiraf var veya yok diyemeyiz çünkü dosyada kısıtlılık kararı var. Bu aşamada bekleyeceğiz. 2 gün önce adli makamların elinde ne varsa bugün de aynı deliller var. Değişen bir şey yok. Kısıtlılık kararı var. Süreci izleyip göreceğiz." diye yanıtladı.

Avukat Aycan Sevsay da Tuğyan Ülkem Gülter'in dosyasından çekildiklerini kaydetti.

"Tuğyan Hanım'ın dosyadaki sıfatı değişti." diyen Sevsay, şunları söyledi:

"Biz de ekip olarak en başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe sezersek Güllü Hanım'ın bizdeki kıymetli mirasına saygısızlık olmaması adına dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. O yüzden bugün Güllü Hanım'a verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu, Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmektedir. Kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik kararı vardır."

