Guinness’in yasakladığı o rekor: 11 gün uykusuz kalan adamın şaşırtan hikayesi
1964'te 17 yaşındaki Randy Gardner, 264 saat boyunca uyumayarak dünya rekoru kırdı. Halüsinasyonlar, hafıza kaybı ve paranoya yaşayan genç denek, 14 saatlik uykuyla deneyi bitirdi. Yıllar sonra süren uykusuzluk sorunları ise bu cesur deneyin gerçek bedelini yeniden tartışmaya açtı.
San Diego'da iki lise öğrencisinin bilim fuarı projesi olarak başlattığı deney, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Amaç bir rekor kırmaktı. Ortaya çıkan sonuçlar ise uykunun insan hayatındaki vazgeçilmez rolünü gözler önüne serdi.
Bilim Fuarından Dünya Rekoruna
1964 yılında Randy Gardner ve Bruce McAllister, o dönem 260 saat olan uyanık kalma rekorunu kırmaya karar verdi. Deney yazı tura ile belirlendi. Denek Gardner oldu. Henüz 17 yaşındaydı.
Çalışma, Stanford Üniversitesi'nden uyku araştırmacısı Dr. William C. Dement ile sağlık görevlisi John J. Ross'un gözetiminde yürütüldü. O yıllarda uzun süre uykusuz kalmanın ölümcül olabileceğine inanılıyordu. Gardner ve arkadaşları doğal yöntemler kullandı. Basketbol oynadı, bowling yaptı, sürekli hareket halinde tutuldu. Çünkü gözlerini kapattığı anda uykuya dalıyordu.
İkinci Günden Sonra Değişen Zihin
Uykusuzluğun etkileri ikinci günden itibaren belirginleşti. Gardner halüsinasyonlar görmeye başladı. Paranoya yaşadı. Kısa süreli hafıza kaybı ortaya çıktı.
11'inci günde kendisinden 100'den geriye doğru yedişer yedişer sayması istendi. Bir noktada ne yaptığını hatırlayamadı ve görevi bıraktı. Nesneleri yalnızca dokunarak tanımlamakta zorlandı. Buna karşın langırt oyunlarında başarılıydı. Hatta deney süresince Dr. Dement'e karşı oynadığı tüm maçları kazandığı aktarıldı.