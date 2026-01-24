Guinness’in yasakladığı o rekor: 11 gün uykusuz kalan adamın şaşırtan hikayesi

Koku alma duyusunun belirgin şekilde arttığı da gözlemlendi. Uykusuzluk, zihinsel işlevleri zayıflatırken bazı duyusal algıları geçici olarak keskinleştirmişti.

264 Saatin Ardından Gelen 14 Saat Gardner, 264 saat yani 11 gün 25 dakika boyunca uyanık kaldı. Deneyi, gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir basın toplantısıyla sonlandırdı. Bilim fuarı projesi uluslararası bir sansasyona dönüşmüştü.

Bir deniz hastanesinde gözetim altında uykuya yatırıldı. 14 saat kesintisiz uyudu. Uyandığında belirgin bir sersemlik yaşamadığını söyledi. İlk değerlendirmelere göre kalıcı bir hasar görünmüyordu. Deney, bilim fuarında birincilik ödülü aldı. Ancak rekor bir ay sonra Finlandiyalı bir katılımcı tarafından kırıldı. Guinness Dünya Rekorları ise 1990'lı yıllarda sağlıksız girişimleri teşvik etmemek için uykusuzluğu kategori listesinden çıkardı.

Yıllar Sonra Gelen Uykusuzluk Gardner ilerleyen yıllarda uyku problemleri yaşamaya başladı. Yetişkinlik dönemindeki uykusuzluk sorunlarını genç yaşta katıldığı bu deneye bağladı. İlk etapta zararsız görünen süreç, uzun vadede soru işaretleri bırakmıştı.