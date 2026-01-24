CANLI YAYIN
Guinness’in yasakladığı o rekor: 11 gün uykusuz kalan adamın şaşırtan hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

1964'te 17 yaşındaki Randy Gardner, 264 saat boyunca uyumayarak dünya rekoru kırdı. Halüsinasyonlar, hafıza kaybı ve paranoya yaşayan genç denek, 14 saatlik uykuyla deneyi bitirdi. Yıllar sonra süren uykusuzluk sorunları ise bu cesur deneyin gerçek bedelini yeniden tartışmaya açtı.

San Diego'da iki lise öğrencisinin bilim fuarı projesi olarak başlattığı deney, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Amaç bir rekor kırmaktı. Ortaya çıkan sonuçlar ise uykunun insan hayatındaki vazgeçilmez rolünü gözler önüne serdi.

Bilim Fuarından Dünya Rekoruna

1964 yılında Randy Gardner ve Bruce McAllister, o dönem 260 saat olan uyanık kalma rekorunu kırmaya karar verdi. Deney yazı tura ile belirlendi. Denek Gardner oldu. Henüz 17 yaşındaydı.

Çalışma, Stanford Üniversitesi'nden uyku araştırmacısı Dr. William C. Dement ile sağlık görevlisi John J. Ross'un gözetiminde yürütüldü. O yıllarda uzun süre uykusuz kalmanın ölümcül olabileceğine inanılıyordu. Gardner ve arkadaşları doğal yöntemler kullandı. Basketbol oynadı, bowling yaptı, sürekli hareket halinde tutuldu. Çünkü gözlerini kapattığı anda uykuya dalıyordu.

İkinci Günden Sonra Değişen Zihin

Uykusuzluğun etkileri ikinci günden itibaren belirginleşti. Gardner halüsinasyonlar görmeye başladı. Paranoya yaşadı. Kısa süreli hafıza kaybı ortaya çıktı.

11'inci günde kendisinden 100'den geriye doğru yedişer yedişer sayması istendi. Bir noktada ne yaptığını hatırlayamadı ve görevi bıraktı. Nesneleri yalnızca dokunarak tanımlamakta zorlandı. Buna karşın langırt oyunlarında başarılıydı. Hatta deney süresince Dr. Dement'e karşı oynadığı tüm maçları kazandığı aktarıldı.

Koku alma duyusunun belirgin şekilde arttığı da gözlemlendi. Uykusuzluk, zihinsel işlevleri zayıflatırken bazı duyusal algıları geçici olarak keskinleştirmişti.

264 Saatin Ardından Gelen 14 Saat

Gardner, 264 saat yani 11 gün 25 dakika boyunca uyanık kaldı. Deneyi, gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir basın toplantısıyla sonlandırdı. Bilim fuarı projesi uluslararası bir sansasyona dönüşmüştü.

Bir deniz hastanesinde gözetim altında uykuya yatırıldı. 14 saat kesintisiz uyudu. Uyandığında belirgin bir sersemlik yaşamadığını söyledi. İlk değerlendirmelere göre kalıcı bir hasar görünmüyordu. Deney, bilim fuarında birincilik ödülü aldı. Ancak rekor bir ay sonra Finlandiyalı bir katılımcı tarafından kırıldı. Guinness Dünya Rekorları ise 1990'lı yıllarda sağlıksız girişimleri teşvik etmemek için uykusuzluğu kategori listesinden çıkardı.

Yıllar Sonra Gelen Uykusuzluk

Gardner ilerleyen yıllarda uyku problemleri yaşamaya başladı. Yetişkinlik dönemindeki uykusuzluk sorunlarını genç yaşta katıldığı bu deneye bağladı. İlk etapta zararsız görünen süreç, uzun vadede soru işaretleri bırakmıştı.

Dr. Dement, Gardner'ın fiziksel olarak güçlü bir genç olduğunu ve bu sayede ayakta tutulabildiğini belirtmişti. Ancak deney, uykunun insan sağlığı için vazgeçilmez olduğunu güçlü biçimde hatırlattı.

Uykunun Hatırlattığı Gerçek

Bugün milyonlarca insan uyumakta zorlanıyor. Kimileri rekor kırmaya çalışırken, kimileri "dünyanın en sıkıcı videosu" ile uykuya dalmaya çalışıyor. Değişmeyen tek gerçek ise şu: Uyku, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası.

