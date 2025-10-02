Viral Galeri Viral Liste GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Her yıl milyonlarca insanın başvurduğu Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de kalıcı oturma ve çalışma hakkı tanıyan Yeşil Kart programı, bu yıl da yalnızca resmi internet sitesi dvprogram.state.gov üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sürecine dair tarih aralıkları, katılım koşulları ve sonuçların açıklanacağı dönem yoğun ilgiyle araştırılıyor. Peki Green Card başvuruları hangi tarihlerde başlayacak, şartlar neler olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:58
Diversity Visa Lottery (DV Lottery) kapsamında gerçekleştirilen Green Card başvuruları için 2026 dönemi merakla bekleniyor. ABD'de daimi ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ve Kasım aylarında alınacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz şekilde başvurularını yapabilecek.

Green Card Başvuruları Ne Zaman?

Green Card başvuruları, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'da sona ermişti. Bu yıl için kesin tarihler henüz ABD yetkilileri tarafından açıklanmadı. Resmi duyuru yapıldığında başvuru tarihleri DV Lottery sayfası üzerinden erişime açılacak.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Amerika'da yaşama, evlilik yoluyla oturma izni kazanma veya çalışma hakkı elde etmek isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde resmi başvuru adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden online form doldurarak sürece katılabilecek.

Başvuru formunda ABD vize standartlarına uygun, güncel bir biyometrik fotoğraf yüklenmelidir. Başvuru sonrası verilen onay numarasının saklanması, sonuçların öğrenilmesi için zorunludur.

Green Card Başvuru Şartları Neler?

Green Card çekilişine katılmak için belirli kriterleri karşılamak gerekir:

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak.
  • Her adayın, yılda bir kez başvuru hakkı bulunur.
  • Başvuru yapılacak ülkenin, ABD hükümeti tarafından belirlenen uygun ülkeler arasında olması gerekir. Türkiye vatandaşları başvuru yapabiliyor.
Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Green Card çekilişine katılan adayların başvuru sonuçları, genellikle takip eden yılın Mayıs ayında resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra çekiliş sonuçları yine aynı resmi site üzerinden duyurulacak. Kazanan adaylar, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği tarafından mülakata çağrılacak ve gerekli belgeler incelendikten sonra sürece devam edilecek.

