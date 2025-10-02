GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Diversity Visa Lottery (DV Lottery) kapsamında gerçekleştirilen Green Card başvuruları için 2026 dönemi merakla bekleniyor. ABD'de daimi ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ve Kasım aylarında alınacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz şekilde başvurularını yapabilecek.