GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Her yıl milyonlarca insanın başvurduğu Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de kalıcı oturma ve çalışma hakkı tanıyan Yeşil Kart programı, bu yıl da yalnızca resmi internet sitesi dvprogram.state.gov üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sürecine dair tarih aralıkları, katılım koşulları ve sonuçların açıklanacağı dönem yoğun ilgiyle araştırılıyor. Peki Green Card başvuruları hangi tarihlerde başlayacak, şartlar neler olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:58