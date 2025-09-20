Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler! Saniye saniye can pazarı kamerada

Pencerelerden yükselen alevler de kayıtlara yansıyor. Otelin personel katında saat 03.27'de yapılan bir uyarıyla odaların kapılarının açıldığı, insanların hızla kıyafetlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışlara yöneldiği kamera kayıtlarına yansıdı. Bir başka görüntüde ise koridor duvarındaki kapağın açılarak dumanın içeri dolmasına sebep olduğu görüldü.