Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler! Saniye saniye can pazarı kamerada
Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı. Öte yandan otel yangını davasında 2. duruşma ise 22 Eylül'de devam edecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.09.2025 17:00