Düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Gram altında 8 bin TL sinyali

Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken yatırımcıların gözü yeniden altın ve petrol fiyatlarına çevrildi. Son dönemde her iki emtianın aynı anda düşüş göstermesi dikkat çekti. İslam Memiş, bu tabloyu "belirsizlik kaynaklı yönsüzlük" olarak tanımladı.

PİYASALAR KARARSIZ, YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Piyasalarda son günlerde dikkat çeken tablo, net bir yön oluşmaması. Borsa İstanbul'da yükseliş görülürken; dolar, euro, altın ve petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Bu tablo, yatırımcıların "Piyasalar nereye gidiyor?" sorusunu daha yüksek sesle sormasına neden oldu.

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasalarda belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Net bir barış ya da savaş senaryosunun ortaya çıkmaması fiyatlamaları dalgalı hale getiriyor.