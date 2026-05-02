Düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Gram altında 8 bin TL sinyali

Piyasalar belirsizlikle yön aramaya devam ediyor. Altın ve petrol aynı anda gerilerken yatırımcılar da tedirgin. Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında savaş ve enflasyon etkisine dikkat çekerek yaz ayları için yeni zirveler işaret etti. Gram altında 8 bin TL üzeri beklentisi güçleniyor.

Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken yatırımcıların gözü yeniden altın ve petrol fiyatlarına çevrildi. Son dönemde her iki emtianın aynı anda düşüş göstermesi dikkat çekti. İslam Memiş, bu tabloyu "belirsizlik kaynaklı yönsüzlük" olarak tanımladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN "DİP SEVİYE" VE "ALIM FIRSATI" UYARISI!
PİYASALAR KARARSIZ, YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Piyasalarda son günlerde dikkat çeken tablo, net bir yön oluşmaması. Borsa İstanbul'da yükseliş görülürken; dolar, euro, altın ve petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Bu tablo, yatırımcıların "Piyasalar nereye gidiyor?" sorusunu daha yüksek sesle sormasına neden oldu.

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasalarda belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Net bir barış ya da savaş senaryosunun ortaya çıkmaması fiyatlamaları dalgalı hale getiriyor.

ALTIN VE PETROL NEDEN AYNI ANDA DÜŞÜYOR?

Normal şartlarda petrol ve altın arasında ters bir ilişki bulunuyor. Ancak son dönemde her iki varlıkta da düşüş görülmesi dikkat çekti. Memiş'e göre bunun temel nedeni, piyasadaki belirsizlik:

  • Petrol fiyatları kısa süre önce 122 dolara kadar yükseldi.
  • Ardından sert geri çekilerek 114 dolar seviyelerine indi.
  • Ons altın ise 4500–4800 dolar aralığında sıkıştı.
Bu tabloyu yorumlayan Memiş, "Piyasa 'ya tamam ya devam' noktasında" diyerek iki senaryoya dikkat çekti:

Senaryo Beklenti
Barış/pozitif gelişme 5000 dolar üzeri atak
Savaşın devamı 4500 dolar desteğine geri çekilme
ALTINDA KRİTİK BANT: 4 BİN 500-4 BİN 800 DOLAR

Ons altın tarafında geniş bant hareketi dikkat çekiyor. Memiş'e göre yatırımcıların bu aralığı yakından izlemesi gerekiyor:

"Ons altın 4500–4800 dolar aralığında dalgalanıyor. Eğer olumlu bir haber gelirse 5000 dolar üzeri sürpriz olmaz. Ama savaş devam ederse 4500 dolar seviyesi destek olarak takip edilir."

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Yurt içinde gram altın, döviz kurundaki görece stabil seyir nedeniyle ons altını takip ediyor.

Öne çıkan seviyeler şu şekilde:

  • Mevcut seviye: 6702 TL
  • Mayıs beklentisi: 7000 TL üzeri
  • Yaz ayları: 8000 TL üzeri
  • Yıl sonu hedefi: 10.000 TL

Uzman isim bu beklentisini şöyle dile getirdi:

"Mayıs itibarıyla 7000 lira üzerinde bir yerleşme ihtimali kuvvetli. Temmuz ve ağustos aylarında ise 8000 lira üzeri bir gram altın görebiliriz."

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ Mİ?

Bu soru son dönemde sıkça gündeme geliyor. Ancak Memiş bu konuda net: Altın hala güvenli liman. Memiş'e göre son dönemdeki düşüşler, piyasanın bilinçli baskılanmasıyla ilgili.

"Bu süreç altının güvenli liman özelliğini ortadan kaldırmaz. Altını destekleyen birçok faktör var. Enflasyon, stagflasyon ve jeopolitik riskler altını yukarı taşımaya devam ediyor."

GÜMÜŞTE SON DURUM NE?

Altınla birlikte gümüş de yatırımcıların radarında. Memiş, gümüşün güçlü duruşunu koruduğunu belirtti:

"Ons gümüşte yıl sonu için 96 dolar, gram tarafta ise 140 lira seviyesini hedef olarak takip ediyoruz."

  • Ons gümüş: 75 dolar seviyesinde
  • Gram gümüş: 110 TL civarında

Yıl sonu hedefleri ise şu şekilde:

  • Ons: 96 dolar
  • Gram: 140 TL
ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için mevcut seviyeleri "fırsat" olarak nitelendiriyor.

"Bu düşüşleri fırsat olarak görüyoruz. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar bu süreci değerlendirmeli."

Örneklerle açıklayan Memiş, son düşüşlerle birlikte:

  • 10 gram bilezikte yaklaşık 10.000 TL
  • Çeyrek altında yaklaşık 1500 TL

gerileme yaşandığını söyledi.

ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?

Kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Memiş, şu uyarıyı yaptı:

"4500 dolar seviyesi önemli bir destek. Bu senaryoda gram altın 6500 hatta 6300 lira seviyesine gerileyebilir."

Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını özellikle vurguladı.

