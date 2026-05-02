Düğün yapacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Gram altında 8 bin TL sinyali
Piyasalar belirsizlikle yön aramaya devam ediyor. Altın ve petrol aynı anda gerilerken yatırımcılar da tedirgin. Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında savaş ve enflasyon etkisine dikkat çekerek yaz ayları için yeni zirveler işaret etti. Gram altında 8 bin TL üzeri beklentisi güçleniyor.
Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken yatırımcıların gözü yeniden altın ve petrol fiyatlarına çevrildi. Son dönemde her iki emtianın aynı anda düşüş göstermesi dikkat çekti. İslam Memiş, bu tabloyu "belirsizlik kaynaklı yönsüzlük" olarak tanımladı.
PİYASALAR KARARSIZ, YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Piyasalarda son günlerde dikkat çeken tablo, net bir yön oluşmaması. Borsa İstanbul'da yükseliş görülürken; dolar, euro, altın ve petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Bu tablo, yatırımcıların "Piyasalar nereye gidiyor?" sorusunu daha yüksek sesle sormasına neden oldu.
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasalarda belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Net bir barış ya da savaş senaryosunun ortaya çıkmaması fiyatlamaları dalgalı hale getiriyor.
ALTIN VE PETROL NEDEN AYNI ANDA DÜŞÜYOR?
Normal şartlarda petrol ve altın arasında ters bir ilişki bulunuyor. Ancak son dönemde her iki varlıkta da düşüş görülmesi dikkat çekti. Memiş'e göre bunun temel nedeni, piyasadaki belirsizlik:
- Petrol fiyatları kısa süre önce 122 dolara kadar yükseldi.
- Ardından sert geri çekilerek 114 dolar seviyelerine indi.
- Ons altın ise 4500–4800 dolar aralığında sıkıştı.
Bu tabloyu yorumlayan Memiş, "Piyasa 'ya tamam ya devam' noktasında" diyerek iki senaryoya dikkat çekti:
|Senaryo
|Beklenti
|Barış/pozitif gelişme
|5000 dolar üzeri atak
|Savaşın devamı
|4500 dolar desteğine geri çekilme
ALTINDA KRİTİK BANT: 4 BİN 500-4 BİN 800 DOLAR
Ons altın tarafında geniş bant hareketi dikkat çekiyor. Memiş'e göre yatırımcıların bu aralığı yakından izlemesi gerekiyor:
"Ons altın 4500–4800 dolar aralığında dalgalanıyor. Eğer olumlu bir haber gelirse 5000 dolar üzeri sürpriz olmaz. Ama savaş devam ederse 4500 dolar seviyesi destek olarak takip edilir."