Sadece uyurken görmüyoruz! Gözünüz açıkken rüya görüyor olabilirsiniz

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 22:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Paris Beyin Enstitüsünün yaptığı yeni araştırma, insanların sadece uyurken değil, gün içinde uyanıkken de kısa süreli rüya benzeri düşünceler yaşayabildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre beyin, gerçek ile hayal arasında sanıldığından daha sık gidip geliyor.

Uzun yıllardır rüyaların yalnızca gece uyurken ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak Paris Beyin Enstitüsü'nde yürütülen yeni bir çalışma, beynin uyanık anlarda da rüya benzeri deneyimler üretebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre insan zihni, uyku ile uyanıklık arasında sanıldığından çok daha akışkan bir geçiş yaşıyor.

BEYİN GÜN İÇİNDE "RÜYA MODU"NA GEÇİYOR Araştırma kapsamında düzenli olarak kısa uyku molaları veren 92 kişi incelendi. Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG cihazlarıyla takip edildi. Deney boyunca belirli aralıklarla uyandırılan gönüllülere, son birkaç saniyede akıllarından geçenler soruldu. Sonuçlar ise dikkat çekiciydi. Bazı kişiler tamamen uyanık oldukları halde garip görüntüler gördüklerini söyledi. Bazıları ise uyurken bile günlük planlarını düşünmeye devam etti. Bilim insanlarına göre bu durum, beynin yalnızca "uyanık" veya "uyuyor" şeklinde çalışmadığını gösteriyor.

DÖRT FARKLI DÜŞÜNCE DURUMU ORTAYA ÇIKTI Uzmanlar insanların zihninde gün boyunca farklı düşünce halleri oluştuğunu belirledi. Bunlar şöyle sıralandı: Geçmişten kısa anılar hatırlamak

Çevredeki seslere odaklanmak

Garip ve rüya gibi görüntüler görmek

Bilinçli şekilde plan yapmak Araştırmacılar, bu durumların hem uyanıkken hem de uyku sırasında yaşanabildiğini söylüyor.

NEDEN GÜNDÜZ GÖRDÜKLERİMİZİ HATIRLAMIYORUZ? Bilim insanlarına göre insanlar, gün içinde yaşadıkları birçok hayal veya kısa görüntüyü önemsemediği için unutuyor. Gece görülen rüyalar ise daha ilginç, duygusal veya sıra dışı olduğu için akılda kalıyor. Uzmanlar, beynin özellikle dikkat çeken görüntüleri hafızaya kaydettiğini belirtiyor.

RÜYALAR BEYNİN HAZIRLIK SİSTEMİ OLABİLİR Araştırmaya göre rüyalar sadece rastgele görüntülerden oluşmuyor. Beyin, günlük hayatta karşılaşabileceği olayları önceden prova ediyor olabilir. Uzmanlar bunun: Stresi azaltmaya,

Duyguları yönetmeye,

Sosyal ilişkileri geliştirmeye,

Yaratıcılığı artırmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Nicolas Decat, insanların bazen fark etmeden kısa süreli "rüya anları" yaşayabildiğini söyledi.