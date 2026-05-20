Görenler gözlerine inanamadı: Rafet El Roman’ın konser dansı olay oldu!

Dubai'de sahne alan Rafet El Roman, konser sırasında sergilediği sıra dışı dans figürleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler performansı "alışılmadık" ve "garip" olarak yorumlarken, görüntüler kısa sürede milyonlarca kez paylaşıldı.

SAHNEDEKİ HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU Konser alanından paylaşılan görüntülerde sanatçının müzik temposundan bağımsız şekilde farklı hareketler yaptığı görüldü. Bazı izleyiciler bu anları eğlenceli bulsa da sosyal medyada yapılan yorumların önemli bölümü performansı "fazlasıyla tuhaf" olarak değerlendirdi.

GELEN YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ Sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorumlarda, sanatçının hareketlerinin ritimle uyumlu olmadığı öne sürüldü.

Özellikle X ve Instagram'da paylaşılan kısa videoların altına şu tür yorumlar yapıldı: "İnsan yaşına göre davranmalı bazen de. Bu ne ya"

"Çok kötü"

"Bu ne yahu"

DAHA ÖNCE DE BENZER SAHNE HAREKETLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ Rafet El Roman'ın Dubai konserindeki görüntüleri ilk kez yaşanan bir sahne dansı ilk kez görülmüyor. Ünlü sanatçı, geçmiş yıllarda verdiği bazı konserlerde de alışılmışın dışında dans figürleri ve sahne hareketleriyle sosyal medyada konuşulmuştu.

Özellikle konserlerin eğlence dozunun yükseldiği anlarda sergilediği kontrolsüz beden hareketleri daha önce de izleyiciler arasında tartışma yaratmıştı. O dönem paylaşılan videolarda da sanatçının ritim dışına çıkan ani hareketleri dikkat çekmiş, bazı kullanıcılar performansı "fazla abartılı" bulmuştu.