Google Haritalar güncellendi: Gemini ile akıllı navigasyon dönemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Google Haritalar, Gemini destekli "Ask Maps" sohbet botu ve tamamen yenilenen üç boyutlu navigasyon sistemiyle büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Güncelleme; akıllı rota önerileri, gelişmiş sesli yönlendirme ve varış noktası bilgileriyle seyahat deneyimini daha pratik ve kişisel hale getiriyor.

Google, popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Yeni sürümle birlikte uygulama yalnızca yol tarif eden bir araç olmaktan çıkıyor. Yapay zeka sayesinde kullanıcılarla etkileşim kurabilen ve seyahat planı oluşturabilen daha akıllı bir yapıya kavuşuyor.

💬 "ASK MAPS" HARİTALARA SORU SORULABİLECEK

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Ask Maps adı verilen yeni özellik. Arama çubuğunun yanına eklenen buton sayesinde kullanıcılar haritalarla sohbet edebilecek. Sistem karmaşık soruları anlayarak öneriler sunabiliyor. Örneğin kullanıcılar şu tür sorular sorabiliyor:

"Yakında sakin bir restoran öner"

"Yürüyüş yapılabilecek bir yer bul"

"Trafiği az olan bir rota planla"

Ask Maps aynı zamanda kullanıcının kayıtlı mekanlarını ve rota tercihlerini de dikkate alıyor. Özellik şu anda ABD ve Hindistan'daki mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Web sürümünün ise daha sonra yayınlanması planlanıyor.

🧭 "IMMERSİVE NAVIGATION" İLE ÜÇ BOYUTLU SÜRÜŞ

Google'ın duyurduğu bir diğer yenilik Immersive Navigation sistemi. Şirket bu değişimi son yılların en büyük tasarım güncellemelerinden biri olarak tanımlıyor. Yeni sistem, navigasyon ekranını daha gerçekçi bir üç boyutlu görünüme taşıyor. Sokak Görünümü görüntüleri ve hava fotoğraflarıyla çalışan yapay zeka modeli; üst geçitleri, yaya geçitlerini ve yol tabelalarını ekranda daha net gösteriyor

🚗 SÜRÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN YENİ ÖZELLİKLER

Güncelleme, sürüş deneyimini daha rahat hale getiren bazı pratik yenilikler de içeriyor. Öne çıkan özellikler şöyle:

Akıllı yakınlaştırma sayesinde kritik kavşaklara yaklaşırken harita otomatik olarak detaylanıyor

Şeffaf binalar rotanın ilerleyen bölümünü daha rahat görmeyi sağlıyor

Sesli yönlendirme sistemi yaklaşan önemli dönüşleri önceden bildiriyor

Bu özellikler sürücülerin navigasyonu daha güvenli ve rahat takip etmesini amaçlıyor.

📍 ROTA SEÇENEKLERİ VE VARIŞ BİLGİLERİ

Google Haritalar artık farklı rota seçeneklerini daha açık şekilde gösteriyor. Kullanıcılar alternatif yolların avantajlarını kolayca karşılaştırabiliyor. Sistem özellikle şu bilgileri net şekilde sunuyor:

daha az trafikli rotalar

geçiş ücreti olmayan yollar

alternatif güzergah seçenekleri

📱 GÜNCELLEME KADEMELİ OLARAK DAĞITILIYOR

Yeni navigasyon özellikleri Android ve iOS cihazlar için kademeli olarak dağıtılmaya başladı. Ancak tüm kullanıcılara ulaşması birkaç ay sürebilir. Android Auto, Apple CarPlay ve Google Built-in sistemleri için güncellemenin daha sonra yayınlanması bekleniyor.

