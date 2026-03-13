Google Haritalar güncellendi: Gemini ile akıllı navigasyon dönemi

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 16:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Google Haritalar, Gemini destekli "Ask Maps" sohbet botu ve tamamen yenilenen üç boyutlu navigasyon sistemiyle büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Güncelleme; akıllı rota önerileri, gelişmiş sesli yönlendirme ve varış noktası bilgileriyle seyahat deneyimini daha pratik ve kişisel hale getiriyor.

Google, popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar için kapsamlı bir güncelleme duyurdu. Yeni sürümle birlikte uygulama yalnızca yol tarif eden bir araç olmaktan çıkıyor. Yapay zeka sayesinde kullanıcılarla etkileşim kurabilen ve seyahat planı oluşturabilen daha akıllı bir yapıya kavuşuyor.

💬 "ASK MAPS" HARİTALARA SORU SORULABİLECEK Güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Ask Maps adı verilen yeni özellik. Arama çubuğunun yanına eklenen buton sayesinde kullanıcılar haritalarla sohbet edebilecek. Sistem karmaşık soruları anlayarak öneriler sunabiliyor. Örneğin kullanıcılar şu tür sorular sorabiliyor: ➔"Yakında sakin bir restoran öner" ➔"Yürüyüş yapılabilecek bir yer bul" ➔"Trafiği az olan bir rota planla"

Ask Maps aynı zamanda kullanıcının kayıtlı mekanlarını ve rota tercihlerini de dikkate alıyor. Özellik şu anda ABD ve Hindistan'daki mobil kullanıcılara sunulmuş durumda. Web sürümünün ise daha sonra yayınlanması planlanıyor.

🧭 "IMMERSİVE NAVIGATION" İLE ÜÇ BOYUTLU SÜRÜŞ Google'ın duyurduğu bir diğer yenilik Immersive Navigation sistemi. Şirket bu değişimi son yılların en büyük tasarım güncellemelerinden biri olarak tanımlıyor. Yeni sistem, navigasyon ekranını daha gerçekçi bir üç boyutlu görünüme taşıyor. Sokak Görünümü görüntüleri ve hava fotoğraflarıyla çalışan yapay zeka modeli; üst geçitleri, yaya geçitlerini ve yol tabelalarını ekranda daha net gösteriyor