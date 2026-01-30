Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek
Google Maps, Gemini yapay zekasını yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna entegre etti. Kullanıcılar artık rota sırasında sesli sorular sorabiliyor, restoran önerisi alabiliyor ve mesaj gönderebiliyor. Güncelleme, Gemini'nin bulunduğu bölgelerde iOS cihazlar için kullanıma sunuldu.
Google Maps, yapay zeka destekli navigasyon deneyimini genişletti. Daha önce yalnızca sürüş modunda sunulan Gemini entegrasyonu, artık yürüyüş ve bisiklet rotalarında da aktif hale geldi.
Navigasyonda Yeni Dönem
Google, Haritalar uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı. Şimdiye kadar yalnızca araç sürüş modunda kullanılabilen Gemini yapay zeka desteği, yaya ve bisiklet navigasyonu için de devreye alındı. Şirket, bu deneyimi "yolcu koltuğundaki bir arkadaşla sohbet etmek" şeklinde tanımlıyor. Amaç, kullanıcıların hareket halindeyken bilgiye daha kolay ulaşması.
Yürürken Kişisel Rehber Gibi
Yürüyüş modunda Gemini, adeta dijital bir tur rehberine dönüşüyor. Kullanıcılar, "Şu an hangi mahalledeyim?" ya da "Yakınlardaki en yüksek puanlı restoranlar hangileri?" gibi sorular sorabiliyor.
Sistem, Google Haritalar'daki güncel ve yerel verileri tarıyor. Rotaya ve konuma göre bağlama uygun yanıtlar veriyor. Böylece yeni bir şehirde dolaşan kullanıcı, uygulamaya sürekli dokunmadan bilgi alabiliyor.
Bisikletlilere Eller Serbest Destek
Bisiklet kullanıcıları için güvenlik ön planda tutuluyor. Yalnızca sesli komutla bilgi almak mümkün hale geliyor. "Tahmini varış sürem nedir?" veya "Bir sonraki toplantım saat kaçta?" gibi sorular anında yanıtlanıyor. Ayrıca kullanıcılar, "Arkadaşıma 10 dakika gecikeceğimi mesaj at" diyerek iletişim kurabiliyor. Bu özellik, dikkatin yolda kalmasını hedefliyor.