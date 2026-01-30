CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Google Maps, Gemini yapay zekasını yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna entegre etti. Kullanıcılar artık rota sırasında sesli sorular sorabiliyor, restoran önerisi alabiliyor ve mesaj gönderebiliyor. Güncelleme, Gemini'nin bulunduğu bölgelerde iOS cihazlar için kullanıma sunuldu.

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek 1

Google Maps, yapay zeka destekli navigasyon deneyimini genişletti. Daha önce yalnızca sürüş modunda sunulan Gemini entegrasyonu, artık yürüyüş ve bisiklet rotalarında da aktif hale geldi.

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek 2

Navigasyonda Yeni Dönem

Google, Haritalar uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı. Şimdiye kadar yalnızca araç sürüş modunda kullanılabilen Gemini yapay zeka desteği, yaya ve bisiklet navigasyonu için de devreye alındı. Şirket, bu deneyimi "yolcu koltuğundaki bir arkadaşla sohbet etmek" şeklinde tanımlıyor. Amaç, kullanıcıların hareket halindeyken bilgiye daha kolay ulaşması.

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek 3

Yürürken Kişisel Rehber Gibi

Yürüyüş modunda Gemini, adeta dijital bir tur rehberine dönüşüyor. Kullanıcılar, "Şu an hangi mahalledeyim?" ya da "Yakınlardaki en yüksek puanlı restoranlar hangileri?" gibi sorular sorabiliyor.

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek 4

Sistem, Google Haritalar'daki güncel ve yerel verileri tarıyor. Rotaya ve konuma göre bağlama uygun yanıtlar veriyor. Böylece yeni bir şehirde dolaşan kullanıcı, uygulamaya sürekli dokunmadan bilgi alabiliyor.

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek 5

Bisikletlilere Eller Serbest Destek

Bisiklet kullanıcıları için güvenlik ön planda tutuluyor. Yalnızca sesli komutla bilgi almak mümkün hale geliyor. "Tahmini varış sürem nedir?" veya "Bir sonraki toplantım saat kaçta?" gibi sorular anında yanıtlanıyor. Ayrıca kullanıcılar, "Arkadaşıma 10 dakika gecikeceğimi mesaj at" diyerek iletişim kurabiliyor. Bu özellik, dikkatin yolda kalmasını hedefliyor.

Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek 6

iOS'ta Erişime Açıldı

Yeni özellik, Gemini'nin aktif olduğu tüm bölgelerde ve dünya genelinde iOS cihazlarda kullanıma sunuldu. Google, bu güncellemeyle navigasyonu yalnızca yön bulma aracı olmaktan çıkarıp, etkileşimli bir asistana dönüştürmeyi amaçlıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin