Google Haritalar’a Gemini desteği geldi! Tur rehberine dönüşecek

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 19:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Google Maps, Gemini yapay zekasını yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna entegre etti. Kullanıcılar artık rota sırasında sesli sorular sorabiliyor, restoran önerisi alabiliyor ve mesaj gönderebiliyor. Güncelleme, Gemini'nin bulunduğu bölgelerde iOS cihazlar için kullanıma sunuldu.

Google Maps, yapay zeka destekli navigasyon deneyimini genişletti. Daha önce yalnızca sürüş modunda sunulan Gemini entegrasyonu, artık yürüyüş ve bisiklet rotalarında da aktif hale geldi.

Navigasyonda Yeni Dönem Google, Haritalar uygulamasında önemli bir güncellemeye imza attı. Şimdiye kadar yalnızca araç sürüş modunda kullanılabilen Gemini yapay zeka desteği, yaya ve bisiklet navigasyonu için de devreye alındı. Şirket, bu deneyimi "yolcu koltuğundaki bir arkadaşla sohbet etmek" şeklinde tanımlıyor. Amaç, kullanıcıların hareket halindeyken bilgiye daha kolay ulaşması.

Yürürken Kişisel Rehber Gibi Yürüyüş modunda Gemini, adeta dijital bir tur rehberine dönüşüyor. Kullanıcılar, "Şu an hangi mahalledeyim?" ya da "Yakınlardaki en yüksek puanlı restoranlar hangileri?" gibi sorular sorabiliyor.

Sistem, Google Haritalar'daki güncel ve yerel verileri tarıyor. Rotaya ve konuma göre bağlama uygun yanıtlar veriyor. Böylece yeni bir şehirde dolaşan kullanıcı, uygulamaya sürekli dokunmadan bilgi alabiliyor.