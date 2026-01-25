Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

Google, yapay zeka destekli Gemini platformunda önemli bir genişlemeye gitti. Şirket, "Kişisel Zeka" adını verdiği yeni özellikle birlikte arama deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedefliyor. Bu sistem, kullanıcıların kendi verilerini temel alarak özel arama sonuçları sunuyor.

Google, Gemini sohbet botunun yeteneklerini artık ana arama motorunun yapay zekâ moduna taşıyor. Yeni özellik sayesinde Gemini; e-postalar, fotoğraflar ve YouTube izleme geçmişi gibi kişisel verileri analiz ederek kullanıcıya özel sonuçlar üretebiliyor. Bu adım, 14 Ocak'ta bağımsız Gemini uygulamasında başlatılan sistemin daha geniş bir alana yayılması anlamına geliyor.

GMAİL, FOTOĞRAFLAR VE YOUTUBE TEK ÇATI ALTINDA "Kişisel Zeka" etkinleştirildiğinde Gemini, Gmail, Google Fotoğraflar ve YouTube geçmişi arasında bağlantı kuruyor. Kullanıcılar, fotoğraflarda yer alan araç plaka bilgilerine ulaşabiliyor, geçmiş seyahatlerine bakılarak tatil önerileri alabiliyor ya da kişisel içeriklerine dayalı daha isabetli yanıtlar görebiliyor. Google, bu entegrasyonu Gemini'yi tam anlamıyla bir kişisel asistana dönüştürme yolunda kritik bir adım olarak tanımlıyor.

GERÇEK HAYAT SENARYOLARIYLA TANITILDI Google yöneticilerinden Josh Woodward, özelliğin nasıl çalıştığını günlük bir örnekle anlattı. Woodward'a göre Gemini, oto tamircisindeyken yapılan lastik önerisi talebinde Google Fotoğraflar'daki aile yolculuğu fotoğraflarını analiz ederek uygun seçenekler sundu. Hatta başka bir görselden araç plaka numarasını tespit ederek bilgi sağladı.

ŞİMDİLİK SINIRLI KULLANIMDA Kişisel Zeka özelliği şu an yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine açık. Google, önümüzdeki aylarda özelliğin diğer ülkelere ve ücretsiz kullanıcı hesaplarına da sunulacağını belirtiyor.