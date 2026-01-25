CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Google, yapay zeka destekli Gemini platformunda önemli bir genişlemeye gitti. Şirket, "Kişisel Zeka" adını verdiği yeni özellikle birlikte arama deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedefliyor. Bu sistem, kullanıcıların kendi verilerini temel alarak özel arama sonuçları sunuyor.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

Google, Gemini sohbet botunun yeteneklerini artık ana arama motorunun yapay zekâ moduna taşıyor. Yeni özellik sayesinde Gemini; e-postalar, fotoğraflar ve YouTube izleme geçmişi gibi kişisel verileri analiz ederek kullanıcıya özel sonuçlar üretebiliyor. Bu adım, 14 Ocak'ta bağımsız Gemini uygulamasında başlatılan sistemin daha geniş bir alana yayılması anlamına geliyor.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

GMAİL, FOTOĞRAFLAR VE YOUTUBE TEK ÇATI ALTINDA

"Kişisel Zeka" etkinleştirildiğinde Gemini, Gmail, Google Fotoğraflar ve YouTube geçmişi arasında bağlantı kuruyor. Kullanıcılar, fotoğraflarda yer alan araç plaka bilgilerine ulaşabiliyor, geçmiş seyahatlerine bakılarak tatil önerileri alabiliyor ya da kişisel içeriklerine dayalı daha isabetli yanıtlar görebiliyor. Google, bu entegrasyonu Gemini'yi tam anlamıyla bir kişisel asistana dönüştürme yolunda kritik bir adım olarak tanımlıyor.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

GERÇEK HAYAT SENARYOLARIYLA TANITILDI

Google yöneticilerinden Josh Woodward, özelliğin nasıl çalıştığını günlük bir örnekle anlattı. Woodward'a göre Gemini, oto tamircisindeyken yapılan lastik önerisi talebinde Google Fotoğraflar'daki aile yolculuğu fotoğraflarını analiz ederek uygun seçenekler sundu. Hatta başka bir görselden araç plaka numarasını tespit ederek bilgi sağladı.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

ŞİMDİLİK SINIRLI KULLANIMDA

Kişisel Zeka özelliği şu an yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine açık. Google, önümüzdeki aylarda özelliğin diğer ülkelere ve ücretsiz kullanıcı hesaplarına da sunulacağını belirtiyor.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

GİZLİLİK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Google, özelliğin varsayılan olarak kapalı olduğunu ve kullanıcıların manuel olarak etkinleştirmesi gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen gizlilik tarafında soru işaretleri oluşmuş durumda. Android Police'in aktardığına göre Google'ın destek sayfalarında, bağlı uygulamalardan elde edilen verilerin üretken yapay zekâ modellerinin eğitimi dahil olmak üzere hizmetleri geliştirmek amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Bu ifade, şirketin resmi blog paylaşımlarındaki açıklamalarla çelişiyor gibi görünüyor.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

GMAİL'DE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ YAYGINLAŞIYOR

Arama motorundaki bu yeniliklere paralel olarak Gmail de kapsamlı yapay zeka araçlarıyla güncelleniyor. E-postalardan otomatik yapılacaklar listesi oluşturan Yapay Zeka Gelen Kutusu ve ileti dizilerini özetleyen özellikler artık tüm kullanıcılara ücretsiz sunuluyor. Daha önce ücretli olan "Yazmama Yardım Et" ve e-posta özetleme araçları da erişime açıldı.

Google Gemini kişisel zeka nedir? Arama motorunda büyük değişim

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Gmail'deki yapay zeka özelliklerinin varsayılan olarak açık gelmesi. Bu araçları kullanmak istemeyen kullanıcıların, ayarlardan manuel olarak kapatması gerekiyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin