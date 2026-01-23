Google Gemini artık sizi daha iyi tanıyacak! “Kişisel Zeka” özelliği geliyor

Google, Gemini destekli "Kişisel Zeka" özelliğini ana arama motoruna entegre etti. Özellik açıldığında yapay zeka; Gmail, Google Fotoğraflar ve YouTube geçmişini analiz ederek kişiye özel sonuçlar sunuyor. Ancak sistemin veri kullanımı gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Google, yapay zeka tabanlı "Kişisel Zeka" özelliğini arama motorunun yapay zeka moduna dahil ettiğini duyurdu. Böylece Gemini, yalnızca internetteki bilgileri değil, kullanıcının kendi dijital geçmişini de analiz ederek sonuç üretebilecek.

Gmail, Fotoğraflar ve YouTube Tek Çatı Altında Özellik etkinleştirildiğinde Gemini; Gmail, Google Fotoğraflar ve YouTube izleme geçmişi arasında bağlantı kurabilecek.

Örneğin: Fotoğraflar içinden araç plakasını bulabiliyor.

Geçmiş seyahatlere bakarak tatil önerisi sunabiliyor.

E-postalara göre hatırlatmalar ve öneriler oluşturabiliyor. Şu anda özellik ABD'de Google AI Pro ve AI Ultra abonelerine açık. Önümüzdeki aylarda diğer ülkelere ve ücretsiz kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Gmail'de Yapay Zeka Varsayılan Olarak Açık Arama tarafındaki yeniliğe Gmail'deki yeni yapay zeka araçları da eşlik ediyor. Google artık: E-postalardan otomatik yapılacaklar listesi oluşturuyor.

Uzun ileti dizilerini özetliyor.

"Yazmama Yardım Et" ve mesaj özetleme özelliklerini ücretsiz sunuyor.