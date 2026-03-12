CANLI YAYIN
Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Google'ın arama sonuçlarında yapay zeka destekli özetler sunan AI Modu, bazı kullanıcılar tarafından kapatılmak isteniyor. Gemini altyapısıyla çalışan bu özellik; bilgisayar, Android ve iOS cihazlarda Ayarlar bölümündeki AI özellikleri veya AI Overviews seçeneğinin kapatılmasıyla devre dışı bırakılabiliyor. Ancak bu seçenek bölgeye ve hesap ayarlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 1

Google'ın arama deneyimini yapay zeka ile güçlendiren yeni özelliği AI Modu, son dönemde kullanıcıların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Arama sonuçlarında doğrudan özetler ve detaylı yanıtlar sunabilen bu sistem, bazı kullanıcılar için pratik bir deneyim sağlarken bazıları ise bu özelliği devre dışı bırakmanın yollarını araştırıyor.

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 2

Peki Google AI modu nedir, ne işe yarar? Google AI modu nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve mobil cihazlarda AI modunu devre dışı bırakmak isteyenler için merak edilen adımlar ve detaylar şöyle…

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 3

GOOGLE AI MODU NEDİR?

Google AI Modu, Google Arama'ya entegre edilmiş bir yapay zeka özelliği olarak öne çıkıyor. Gemini altyapısını kullanan bu sistem, kullanıcıların sorduğu sorulara yalnızca bağlantılar sunmak yerine doğrudan özet, açıklama ve kapsamlı yanıtlar üretebiliyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha karmaşık veya çok aşamalı sorular sorabiliyor ve yapay zeka tarafından oluşturulan detaylı cevaplara hızlı şekilde ulaşabiliyor. AI Modu aynı zamanda görsel ve metin tabanlı içerik üretme yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 4

BİLGİSAYARDA GOOGLE AI MODU NASIL KAPATILIR?

Google AI modunu bilgisayar üzerinden kapatmak isteyen kullanıcılar, birkaç basit adım izleyerek bu özelliği devre dışı bırakabiliyor.

Öncelikle Google ana sayfasına gidin ve sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın. Ardından açılan menüden Ayarlar bölümüne girin.

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 5

Ayarlar menüsünde yer alan Search Settings (Arama Ayarları) bölümüne geçin. Burada AI özellikleri veya AI Overviews seçeneğini bulun ve ayarı kapalı (off) konumuna getirin.

Son olarak Kaydet seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor. Google AI modu bazı hesaplarda otomatik olarak aktif hale gelebiliyor. Ayrıca bu özelliğin tamamen kapatılması bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor ve her ülkede aynı seçenek bulunmayabiliyor.

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 6

ANDROİD VE İOS'TA GOOGLE AI MODU NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Google AI modunu mobil cihazlarda kapatmak isteyen kullanıcılar da Google uygulaması üzerinden ayar değişikliği yapabiliyor.

Android veya iOS cihazınızda Google uygulamasını açın. Sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafına dokunun ve Ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar bölümünden Genel sekmesine geçin. Açılan sayfada AI Features ya da Generative AI seçeneğini bulun ve ilgili ayarı kapatarak AI modunu devre dışı bırakabilirsiniz.

Mobil uygulamalarda menü isimleri ve seçeneklerin konumu uygulama sürümüne göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle ayarları bulamayan kullanıcıların öncelikle Google uygulamasının güncel sürümünü kullandığından emin olması öneriliyor.

Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları 7

GOOGLE AI MODU NE İŞE YARAR?

Google AI Modu, arama deneyimini daha gelişmiş hale getirmeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların uzun veya karmaşık sorular sormasına olanak tanıyan bu özellik, arama sonuçlarının üst kısmında yapay zeka tarafından oluşturulan açıklayıcı yanıtlar sunuyor.

Bu sayede kullanıcılar farklı kaynakları tek tek incelemek yerine, aradıkları bilginin özetine daha hızlı ulaşabiliyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar geleneksel arama sonuçlarını tercih ettiği için AI modunu kapatma seçeneğini kullanmak isteyebiliyor.

Google'ın yapay zeka destekli arama özellikleri ise geliştirilmeye devam ediyor ve bu özelliklerin kapsamı bölgesel erişim ve kullanıcı ayarlarına göre değişebiliyor.

