Google AI modu nedir, nasıl kapatılır? İşte devre dışı bırakma adımları
Google'ın arama sonuçlarında yapay zeka destekli özetler sunan AI Modu, bazı kullanıcılar tarafından kapatılmak isteniyor. Gemini altyapısıyla çalışan bu özellik; bilgisayar, Android ve iOS cihazlarda Ayarlar bölümündeki AI özellikleri veya AI Overviews seçeneğinin kapatılmasıyla devre dışı bırakılabiliyor. Ancak bu seçenek bölgeye ve hesap ayarlarına göre farklılık gösterebiliyor.
Google'ın arama deneyimini yapay zeka ile güçlendiren yeni özelliği AI Modu, son dönemde kullanıcıların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Arama sonuçlarında doğrudan özetler ve detaylı yanıtlar sunabilen bu sistem, bazı kullanıcılar için pratik bir deneyim sağlarken bazıları ise bu özelliği devre dışı bırakmanın yollarını araştırıyor.
Peki Google AI modu nedir, ne işe yarar? Google AI modu nasıl kapatılır? Bilgisayarda ve mobil cihazlarda AI modunu devre dışı bırakmak isteyenler için merak edilen adımlar ve detaylar şöyle…
GOOGLE AI MODU NEDİR?
Google AI Modu, Google Arama'ya entegre edilmiş bir yapay zeka özelliği olarak öne çıkıyor. Gemini altyapısını kullanan bu sistem, kullanıcıların sorduğu sorulara yalnızca bağlantılar sunmak yerine doğrudan özet, açıklama ve kapsamlı yanıtlar üretebiliyor.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha karmaşık veya çok aşamalı sorular sorabiliyor ve yapay zeka tarafından oluşturulan detaylı cevaplara hızlı şekilde ulaşabiliyor. AI Modu aynı zamanda görsel ve metin tabanlı içerik üretme yeteneğiyle de dikkat çekiyor.
BİLGİSAYARDA GOOGLE AI MODU NASIL KAPATILIR?
Google AI modunu bilgisayar üzerinden kapatmak isteyen kullanıcılar, birkaç basit adım izleyerek bu özelliği devre dışı bırakabiliyor.
Öncelikle Google ana sayfasına gidin ve sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın. Ardından açılan menüden Ayarlar bölümüne girin.
Ayarlar menüsünde yer alan Search Settings (Arama Ayarları) bölümüne geçin. Burada AI özellikleri veya AI Overviews seçeneğini bulun ve ayarı kapalı (off) konumuna getirin.
Son olarak Kaydet seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
Ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor. Google AI modu bazı hesaplarda otomatik olarak aktif hale gelebiliyor. Ayrıca bu özelliğin tamamen kapatılması bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor ve her ülkede aynı seçenek bulunmayabiliyor.