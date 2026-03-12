Mobil uygulamalarda menü isimleri ve seçeneklerin konumu uygulama sürümüne göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle ayarları bulamayan kullanıcıların öncelikle Google uygulamasının güncel sürümünü kullandığından emin olması öneriliyor.

Ayarlar bölümünden Genel sekmesine geçin. Açılan sayfada AI Features ya da Generative AI seçeneğini bulun ve ilgili ayarı kapatarak AI modunu devre dışı bırakabilirsiniz.

Android veya iOS cihazınızda Google uygulamasını açın. Sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafına dokunun ve Ayarlar menüsüne girin.

GOOGLE AI MODU NE İŞE YARAR?

Google AI Modu, arama deneyimini daha gelişmiş hale getirmeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların uzun veya karmaşık sorular sormasına olanak tanıyan bu özellik, arama sonuçlarının üst kısmında yapay zeka tarafından oluşturulan açıklayıcı yanıtlar sunuyor.

Bu sayede kullanıcılar farklı kaynakları tek tek incelemek yerine, aradıkları bilginin özetine daha hızlı ulaşabiliyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar geleneksel arama sonuçlarını tercih ettiği için AI modunu kapatma seçeneğini kullanmak isteyebiliyor.

Google'ın yapay zeka destekli arama özellikleri ise geliştirilmeye devam ediyor ve bu özelliklerin kapsamı bölgesel erişim ve kullanıcı ayarlarına göre değişebiliyor.