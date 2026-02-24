Gizemli semboller bulundu! Yazı tarihi sandığımızdan çok daha eski olabilir

Almanya'nın Swabian Jura bölgesinde bulunan 40 bin yıllık kazıma semboller, insanlığın yazıdan çok önce sistemli bir işaret dili kullandığını gösteriyor. 3 binden fazla kazıma ve 22 farklı sembol, proto-çivi yazısıyla benzer bir karmaşıklık sergiliyor.

Almanya'daki arkeolojik buluntular üzerine yapılan yeni bir çalışma, erken Homo sapiens topluluklarının düşündüğümüzden daha karmaşık bir sembol sistemi kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan insanlar, doğrudan konuşma dilini temsil etmese de yapılandırılmış ve sistemli işaret dizileri oluşturuyordu.

🏔️ BULGULARIN MERKEZİ: SWABİAN JURA Çalışma, Güneybatı Almanya'daki Swabian Jura bölgesinde bulunan ve Aurignacian dönemine tarihlenen eserlere odaklanıyor. Bu objeler 43 bin ila 34 bin yıl öncesine ait. Araştırma, Saarland Üniversitesi'nden dil bilimci Christian Bentz ile Berlin Devlet Müzeleri'nden arkeolog Ewa Dutkiewicz tarafından yürütüldü.

İncelenen koleksiyonda 260 taşınabilir eser yer alıyor. Fildişi, kemik ve geyik boynuzundan yapılmış figürler dikkat çekiyor. Flütler, mamut ve at heykelcikleri ile insan-hayvan hibrit figürleri koleksiyonun parçası.

🔎 3 BİNDEN FAZLA KAZIMA, 22 FARKLI SEMBOL Araştırmacılar eserler üzerinde 3 binden fazla kazıma tespit etti. Toplam 22 farklı sembol kullanılmış. En yaygın işaret V biçimli bir çentik oldu. Bunun yanı sıra şu semboller belirlendi: Çizgiler Noktalar Çarpılar Zikzaklar Şeritler Y ve yıldız biçimli semboller

💻 BİLGİSAYAR ANALİZİNDE ŞAŞIRTAN BENZERLİK Ekip, sembol dizilerini bilgisayar modelleriyle analiz etti. Karmaşıklık ve bilgi yoğunluğu ölçüldü. Sonuçlar, Mezopotamya'da MÖ 3500–3350 yılları arasında görülen proto-çivi yazısıyla dikkat çekici benzerlikler ortaya koydu. Modern yazı sistemlerinden farklı olan bu erken işaret dizileri, istatistiksel olarak en eski proto-yazı örneklerine yakın çıktı.