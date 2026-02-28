CANLI YAYIN
Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Güzel Köylü" dizisiyle gönüllere taht kuran Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile geçirdiği eğlenceli anlara bir yenisini daha ekledi. Doğayla iç içe yaşayan ünlü oyuncunun son paylaşımı, takipçilerini gülümsetti. Buzağa burnuna dokunan Leyla Yaz, sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 1

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra rotasını İzmir'e çeviren ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında anne olma sevincini tadan Gizem Karaca, şimdilerde tüm vaktini kızı Leyla Yaz'a ayırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, annelik serüvenini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 2

ANNESİNİN KOPYASI

Geçtiğimiz günlerde kızının yüzünü ilk kez net bir şekilde paylaşan Karaca, hayranlarından binlerce beğeni almıştı. Takipçilerinin "Annesinin kopyası" ve "Küçük Gizem" yorumları yaptığı Leyla Yaz, bu kez doğadaki meraklı halleriyle gündemde.

Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 3

"BUGÜN BUZAĞI BURNUNA DOKUNDU"

Doğada vakit geçirmeyi seven anne-kızdan yeni bir video geldi. Karaca, kızı Yaz'ın bir buzağıyı sevdiği anları videoya alarak şu notu düştü:

"Yaz bugün buzağı burnuna dokundu"

GİZEM KARACA'NIN MİNİK KIZI DOĞADA KEŞİFTE

Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 4

Minik Yaz'ın hayvanlara olan merakı ve sevimliliği kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 5

GİZEM KARACA'DAN EĞLENCELİ PAYLAŞIM

Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından eğlenci bir video yayınlamıştı. Paylaşımına ise "8 ayda tek başıma üçüncü dışarı çıkışım falan" notunu düşmüştü.

Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 6

Karacay ile aynı duyguları paylaşan bazı takipçilerinden de yorumlar peşe peşe gelmişti. O yorumlardan bazıları:

"Bende arada böyle çılgınlıklar yapıyorum"

"6 ayda 3 kere tek çıkıp aynı sahneleri yaşayan ben"

"Çocuksuz dışarı çıkınca cidden böyle hissediyor insan"


Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu" 7
