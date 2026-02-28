Gizem Karaca'nın minik kızı Leyla Yaz doğada keşifte: "İlk kez dokundu"

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 11:02 Son Güncelleme: 28 Şubat 2026 11:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

"Güzel Köylü" dizisiyle gönüllere taht kuran Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile geçirdiği eğlenceli anlara bir yenisini daha ekledi. Doğayla iç içe yaşayan ünlü oyuncunun son paylaşımı, takipçilerini gülümsetti. Buzağa burnuna dokunan Leyla Yaz, sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra rotasını İzmir'e çeviren ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında anne olma sevincini tadan Gizem Karaca, şimdilerde tüm vaktini kızı Leyla Yaz'a ayırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, annelik serüvenini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ANNESİNİN KOPYASI Geçtiğimiz günlerde kızının yüzünü ilk kez net bir şekilde paylaşan Karaca, hayranlarından binlerce beğeni almıştı. Takipçilerinin "Annesinin kopyası" ve "Küçük Gizem" yorumları yaptığı Leyla Yaz, bu kez doğadaki meraklı halleriyle gündemde.

"BUGÜN BUZAĞI BURNUNA DOKUNDU" Doğada vakit geçirmeyi seven anne-kızdan yeni bir video geldi. Karaca, kızı Yaz'ın bir buzağıyı sevdiği anları videoya alarak şu notu düştü: "Yaz bugün buzağı burnuna dokundu" GİZEM KARACA'NIN MİNİK KIZI DOĞADA KEŞİFTE

Minik Yaz'ın hayvanlara olan merakı ve sevimliliği kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.