Gizem Karaca’dan minik kızı Leyla’ya neşeli yorum: “Oyunculuğa bakın 10/10”

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 20:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Oyuncu Gizem Karaca, Instagram hesabından kızı Leyla Yaz'ın portakal yerken çekilen eğlenceli görüntülerini paylaştı. Minik kızının mimikleri ve tavırları kısa sürede takipçilerin ilgisini çekti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan oyuncu Gizem Karaca, bu kez kızının sevimli anlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Instagram'da paylaştığı görüntüler kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Portakal yerken verdiği mimiklerle dikkat çeken minik Yaz, annesinin eğlenceli yorumuyla sosyal medyada konuşulan anlardan birine imza attı.

👨‍👩‍👧 MUTLU AİLE HİKAYESİ Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift, evliliklerini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih etti.

2025 yılının haziran ayında ise çiftin hayatında yeni bir dönem başladı. Karaca ve Ekmekçi, kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

🍊 "OYUNCULUĞA BAKIN 10/10" 33 yaşındaki oyuncu, Instagram hikayesinde kızının portakal yerken çekilen görüntülerini paylaştı. Minik Yaz'ın mimikleri ve tavırları kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.