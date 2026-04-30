Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ı doğanın kalbinde büyütüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, lüks ama bir o kadar da doğayla iç içe eviyle dikkat çekmişti. Şu sıralar anneliğin tadını çıkaran güzel oyuncu, minik kızı Leyla Yaz ile paylaştığı karelerle ilgi odağı oldu.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi başarılı projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşmişti.

Geçtiğimiz yıl 26 Haziran'da kızı Leyla Yaz'ı sağlıklı bir şekilde kucağına alan Karaca, bebeğini şehirden uzak, toprakla ve doğayla iç içe büyütmeyi tercih ediyor.

Sosyal medya hesabından sık sık aile pozlarını paylaşan 33 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. Minik kızıyla birlikte doğada vakit geçiren Karaca, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

LEYLA YAZ TOPRAKLA TANIŞTI

Karaca'nın "Üç buçuk dişli elma yanak ve ben" notuyla paylaştığı karelere 42 binden fazla beğeni yağdı.

YAZ'DAN ORGANİK ÜRÜNLERE TAM NOT

Ünlü oyuncu geçen günlerde de Yaz ile pazar alışverişine çıkmıştı.

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına da uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi. Esnaf memnun." notunu düşmüştü.

"13 TANE ZAR ZOR SEÇTİM"

Kızıyla olan yeni hayatından kareleri sık sık takipçilerine sunan Karaca, geçtiğimiz günlerde de galerisinde "saklı kalmış" fotoğrafları paylaşmıştı.

Arşivinde tam 62 bin 353 fotoğraf olduğunu belirten ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arşivde kalanlar dumpişkosu. 62,353 fotoğraf var galeride, ben 13 tane zar zor seçtim. Baktım bebeksiz fotoğrafım yok hazirandan beri idare edin artık"

