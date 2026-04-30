Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ı doğanın kalbinde büyütüyor

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 17:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, lüks ama bir o kadar da doğayla iç içe eviyle dikkat çekmişti. Şu sıralar anneliğin tadını çıkaran güzel oyuncu, minik kızı Leyla Yaz ile paylaştığı karelerle ilgi odağı oldu.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi başarılı projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşmişti.

Geçtiğimiz yıl 26 Haziran'da kızı Leyla Yaz'ı sağlıklı bir şekilde kucağına alan Karaca, bebeğini şehirden uzak, toprakla ve doğayla iç içe büyütmeyi tercih ediyor.

Sosyal medya hesabından sık sık aile pozlarını paylaşan 33 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. Minik kızıyla birlikte doğada vakit geçiren Karaca, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

LEYLA YAZ TOPRAKLA TANIŞTI Karaca'nın "Üç buçuk dişli elma yanak ve ben" notuyla paylaştığı karelere 42 binden fazla beğeni yağdı.