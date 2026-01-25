Giresun TOKİ kura çekimi 2026: Canlı yayın ve sonuç detayları

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen TOKİ projelerinde kura süreci il il devam ederken, Giresun için beklenen tarih de açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvime göre, Giresun'da inşa edilecek 1676 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Hak sahipliği belirleme kurası, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru yapan vatandaşlar kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar iki farklı platform üzerinden erişime açılacak. İlk olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek sonuçlar, noter onayının ardından e-Devlet sistemine yüklenecek.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.