Giresun TOKİ kura çekimi 2026: Canlı yayın ve sonuç detayları

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Giresun'da inşa edilecek 1676 TOKİ konutu için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi, saati ve yeri netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı takvimine göre kura, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen TOKİ projelerinde kura süreci il il devam ederken, Giresun için beklenen tarih de açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvime göre, Giresun'da inşa edilecek 1676 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Asil ve yedek listelerin netleşeceği kura çekimi, canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilecek.

TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Giresun kura çekimi, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, Giresun Çotanak Konferans Salonu'nda, noter gözetiminde yapılacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

Hak sahipliği belirleme kurası, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru yapan vatandaşlar kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar iki farklı platform üzerinden erişime açılacak. İlk olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek sonuçlar, noter onayının ardından e-Devlet sistemine yüklenecek.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

GİRESUN'DA KONUTLAR İLÇE İLÇE DAĞITILDI

TOKİ tarafından Giresun genelinde toplam 1676 konut inşa edilecek. Proje, kentin merkezinin yanı sıra birçok ilçeyi kapsıyor. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

Merkez: 450

Bulancak: 100

Bulancak Kovanlık: 63

Çamoluk: 63

Çanakçı: 150

Doğankent: 50

Espiye: 100

Görele: 100

Güce: 100

Keşap: 80

Şebinkarahisar: 120

Tirebolu: 100

Yağlıdere: 100

Piraziz: 100

KONUT TESLİMLERİ 2027'DE BAŞLAYACAK

TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre, Giresun'daki konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

