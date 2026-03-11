Gıdada yeni dönem: Etiketinde o harf olmayan ürünler raflardan toplanacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini üst seviyeye çıkaracak yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Artık market raflarında satılan ürünlerin üzerinde "P" veya "L" ibaresi bulunması zorunlu hale geliyor. Şartları karşılamayan ürünler ise piyasadan çekilecek. İşte mutfakları yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini ve izlenebilirliği artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ" ile artık market raflarındaki ürünlerin etiketlerinde yeni kurallar geçerli olacak. Bu şartları taşımayan ürünler piyasaya arz edilemeyecek.
ETİKETLERDE "P" VE "L" DÖNEMİ
Yeni düzenlemeyle birlikte gıdanın ait olduğu partiyi tanımlayan bir işaret, harf, sembol veya numara taşımayan ürünlerin satışı yasaklanıyor. Üreticiler tarafından her seri için özel olarak belirlenecek bu kodların önünde etiket üzerindeki diğer bilgilerden kolayca ayırt edilebilmesi için "P" (Parti) veya "L" (Lot) harfi yer alacak.
KOLAYCA GÖRÜLEBİLECEK VE SİLİNMEYECEK
Bakanlık, bu işaretlerin sadece bulunmasını değil aynı zamanda kalıcı ve okunaklı olmasını da zorunlu kıldı. Hazır ambalajlı gıdalarda bu harfler ve numaralar doğrudan ambalajın üzerinde veya kopmayacak bir etiket üzerinde bulunacak. Her durumda bu kodların kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanacak.
SON TARİH BELLİ OLDU
Gıda işletmecileri için geçiş süreci de belirlendi. Sektör temsilcilerinin yeni sisteme uyum sağlaması için 31 Aralığa kadar süre tanındı. Bu tarihten itibaren yeni tebliğe uygun olmayan gıdalar piyasada bulundurulamayacak. Düzenleme ithal edilen gıdaların etiketleri için de aynı şekilde geçerli olacak ve kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ DURUMLAR
Tüm gıdaları kapsayan bu kuralda bazı pratik istisnalar da bulunuyor:
- Son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan, anlık paketlenen gıdalar.
- En geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalajlar.
- Kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlar.