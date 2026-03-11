İŞTE VATANDAŞIN MERAK ETTİKLERİ

1. Etiketteki "P" ve "L" harfleri neyi ifade ediyor? Bu harfler, ürünün hangi üretim bandından ve hangi zaman diliminde çıktığını gösteren "Parti" veya "Lot" numarasını temsil eder. Bir sorun yaşandığında ürünün kaynağına hızla ulaşılmasını sağlar.

2. Tüketici bu harfleri nerede görecek? Üreticiler bu bilgiyi ambalajın üzerine veya etiketine, silinmeyecek ve kolay okunacak şekilde basmak zorundadır.