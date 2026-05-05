Kozmetiği bırakın rota oluşturun! Gezmek vücudu nasıl gençleştiriyor?

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 23:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, olumlu seyahat deneyimlerinin fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyerek yaşlanmanın bazı etkilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu etkinin koşullara bağlı olduğunun altını çiziyor.

Güzellik ürünleri ve bakım rutinleri yaşlanmayı geciktirmenin ilk akla gelen yolları arasında yer alıyor. Ancak bilim dünyası, bu kez bavulları işaret ediyor. Yeni bir araştırma, doğru planlanmış seyahatin yalnızca ruhu değil, bedeni de genç tutabileceğini ortaya koyuyor.

SEYAHAT SADECE TATİL DEĞİL Edith Cowan Üniversitesi bünyesinde yapılan ve 2024 yılında Journal of Travel Research'te yayımlanan çalışma, turizmi yalnızca bir kaçış değil, aynı zamanda sağlık üzerinde etkili bir deneyim olarak ele alıyor. Araştırmacılar, "entropi teorisi" üzerinden hareketle, olumlu deneyimlerin vücudun düzenini korumasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Kısaca, stresin azalması ve hareketin artması gibi faktörler, vücudun daha dengeli çalışmasına yardımcı olabilir.

ENTROPİ TEORİSİ NEDİR? Araştırmanın temelinde yer alan yaklaşım, fizik kökenli bir kavrama dayanıyor: entropi. Entropi teorisi, en basit haliyle bir sistemdeki düzensizliğin ve enerji dağılımının ölçüsünü ifade eder. Termodinamiğin ikinci yasasına göre kapalı sistemlerde zamanla düzen azalır ve düzensizlik artar. Bu süreçte enerji, kullanılabilir formdan daha dağınık ve işe yaramaz hale dönüşür. Bu teori yalnızca fiziksel sistemleri değil; zamanın yönünü, evrenin işleyişini ve bilgi düzenini anlamak için de kullanılır.

YAŞLANMA DURDURULAMAZ AMA YAVAŞLATILABİLİR Araştırmada yer alan doktora adayı Fangli Hu, yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu ancak sürecin yavaşlatılabileceğini vurguluyor. Hu'ya göre seyahat; yeni ortamlar, sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite sayesinde refahı artırıyor. Bu noktada akla şu soru geliyor: Seyahat gerçekten bir terapi yöntemi olabilir mi? Araştırmacılara göre cevap: Kısmen evet.

VÜCUDU HAREKETE GEÇİREN DÖRT TEMEL ETKİ Seyahat sırasında yaşanan deneyimlerin, vücudun farklı sistemlerini aynı anda etkileyebileceği ifade ediliyor: Yeni ortamlar zihinsel uyarımı artırır.

Fiziksel hareket metabolizmayı hızlandırır.

Sosyal etkileşim ruh halini iyileştirir.

Pozitif duygular stres seviyesini düşürür. Bu kombinasyon, bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabilir.

DAHA FAZLA HAREKET, DAHA GÜÇLÜ SİSTEM Araştırmaya göre seyahat sırasında insanlar genellikle daha aktif oluyor. Yürüyüşler, keşifler ve fiziksel aktiviteler; kan dolaşımını artırıyor, kasları çalıştırıyor ve enerji kullanımını dengeliyor. Uzmanlara göre orta düzeyde hareket içeren seyahatler daha avantajlı.