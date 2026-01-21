CANLI YAYIN
Gençleri rahatsız eden 11 iltifat: İyi niyetle söylenip ters tepebiliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Boomer kuşağının nezaket diye kurduğu bazı cümleler, Y ve Z kuşağında küçümsenme hissi yaratabiliyor. "Aslında çok zekisin", "Yaşına göre olgunsun" gibi sözler iyi niyetle söylense de tepki çekebiliyor. Bu iltifatlara boomer kuşağı bayılıyor, ancak genç nesiller rahatsız oluyor.

Kuşaklar arası iletişimde en sık gerilim yaratan alanlardan biri de iltifat dili oldu. Özellikle iş yerinde ve sosyal ortamlarda kullanılan bazı ifadeler, karşı tarafı övmek yerine sınıflandırılmış veya yargılanmış hissettirebiliyor. Genç nesiller, beklenti düşüklüğü ve kalıp yargı taşıyan cümlelere daha hızlı mesafe koyuyor.

GENÇ NESLİ RAHATSIZ EDEN 11 İLTİFAT

Kuşaklar arası iletişimde en çok yanlış anlaşılan konu, iltifatların niyetinden çok etkisi. Y ve Z kuşağı, övgü gibi görünen ama içinde kıyas, etiketleme ya da düşük beklenti barındıran cümleleri rahatsız edici bulabiliyor. Özellikle iş yerinde ve sosyal ortamlarda, kişinin başarısını desteklemek yerine onu istisna gibi gösteren ifadeler tepki çekebiliyor. İşte, Soy Carmin haberine göre genç nesilleri rahatsız eden iltifatlar…

  • "Sen diğer Y/Z kuşağı gibi değilsin."

Bir kişiyi övüyor gibi dursa da, aynı anda tüm kuşağı olumsuz etiketleyen bir cümle haline geliyor. Bu nedenle "iltifat" değil, kuşaklara dair genelleme içeren bir kıyas olarak tepki çekebiliyor.

  • "Çok güzel konuşuyorsun!"

İletişim becerisini övmek amacıyla kullanılsa da, "Bu kadar iyi olmanı beklemiyordum" anlamı taşıyabiliyor. Gençler bu cümleyi takdirden çok şaşkınlık ve sınıflandırma gibi yorumlayabiliyor.

  • "Aslında çok zekisin."

Sorun, cümledeki "aslında" kelimesiyle başlıyor. Bu vurgu, kişinin zekasının baştan düşük bir beklentiyle değerlendirildiğini düşündürüyor ve övgüyü gölgede bırakıyor.

  • "Yaşına göre olgunsun."

Övgü gibi görünse de, gençleri "yaşına göre yetersiz olması beklenen" bir kalıba sokabiliyor. Akranlarını küçümseyen bir kıyas içerdiği için de rahatsız edici bulunabiliyor.

  • "Nesline göre teknolojiye hakimsin."

Teknik bilgiyi takdir etmek yerine, kuşağa dair bir genelleme yapıyormuş gibi algılanabiliyor. Bu da kişinin başarısını bireysel emeğiyle değil, klişeler üzerinden değerlendirildiği hissini yaratıyor.

  • "Şimdi çok sağlıklı görünüyorsun!"

Canlı ve enerjik görünmeyi anlatmak istese de, gençler bunu fiziksel değişim ya da kilo üzerinden yapılan bir yorum gibi görebiliyor. Bu nedenle samimi bir iltifattan çok dış görünüşe odaklanan bir değerlendirme olarak okunabiliyor.

  • "Çok güzel giyinmişsin!"

Kıyafeti övse bile, cümle çoğu zaman "Normalde böyle giyinmiyorsun" alt mesajını taşıyabiliyor. Gençler bunu, günlük tarzlarının yeterince iyi bulunmadığı şeklinde yorumlayabiliyor.

  • "Bunu giymen çok cesurca."

Modern argoda "cesur" kelimesi her zaman olumlu karşılanmıyor. Bazı kişiler bu ifadeyi, kıyafetin yakışmadığı ya da ortama uygun olmadığı imasıyla söylenmiş bir yorum olarak algılayabiliyor.

  • "Çok egzotik görünüyorsun."

Farklılığı övmek niyeti taşısa da, kişiyi "öteki" konumuna iten bir tanımlama gibi görülebiliyor. Genç nesiller bu cümleyi, kimliği ve görünüşü üzerinden nesneleştiren bir yaklaşım olarak değerlendirebiliyor.

  • "Harika bir eş olurdun."

Bu söz, kişinin değerini karakterinden çok ev içi role ve "eş olma" becerisine bağlayabiliyor. Özellikle kariyer ve bağımsızlık odaklı bakışta, sınırlayıcı ve eski bir beklenti gibi algılanıyor.

  • "Büyüdüğünde anlayacaksın."

Gelecekteki deneyime gönderme yapsa da, karşı tarafın bugünkü düşüncesini ve yaşadıklarını geçersizleştirebiliyor. Gençler bu cümleyi, konuşmayı kapatan ve üstten bakan bir ifade olarak görüyor.

