Gençleri rahatsız eden 11 iltifat: İyi niyetle söylenip ters tepebiliyor

Kuşaklar arası iletişimde en sık gerilim yaratan alanlardan biri de iltifat dili oldu. Özellikle iş yerinde ve sosyal ortamlarda kullanılan bazı ifadeler, karşı tarafı övmek yerine sınıflandırılmış veya yargılanmış hissettirebiliyor. Genç nesiller, beklenti düşüklüğü ve kalıp yargı taşıyan cümlelere daha hızlı mesafe koyuyor.

GENÇ NESLİ RAHATSIZ EDEN 11 İLTİFAT

Kuşaklar arası iletişimde en çok yanlış anlaşılan konu, iltifatların niyetinden çok etkisi. Y ve Z kuşağı, övgü gibi görünen ama içinde kıyas, etiketleme ya da düşük beklenti barındıran cümleleri rahatsız edici bulabiliyor. Özellikle iş yerinde ve sosyal ortamlarda, kişinin başarısını desteklemek yerine onu istisna gibi gösteren ifadeler tepki çekebiliyor. İşte, Soy Carmin haberine göre genç nesilleri rahatsız eden iltifatlar…

"Sen diğer Y/Z kuşağı gibi değilsin."

Bir kişiyi övüyor gibi dursa da, aynı anda tüm kuşağı olumsuz etiketleyen bir cümle haline geliyor. Bu nedenle "iltifat" değil, kuşaklara dair genelleme içeren bir kıyas olarak tepki çekebiliyor.