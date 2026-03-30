Genç İstihdam Paketi Meclis'te: İŞKUR kayıtlı gençlere 28.075 TL maaş desteği

Genç istihdamını artırmaya yönelik hazırlanan "İşe İlk Adım Programı" ile 18–25 yaş arasındaki ilk kez işe girecek gençlere aylık 28 bin 75 TL'ye kadar maaş desteği sağlanacak; ödemeler ilk etapta 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanırken belirli şartlarla bu süre 18 aya kadar uzatılabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve genç istihdamını artırmayı hedefleyen "İşe İlk Adım Programı", kapsamlı bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 18–25 yaş aralığındaki gençleri doğrudan hedef alan program kapsamında, ilk kez işe girecek bireylerin maaşı belirli bir süre devlet tarafından karşılanacak.

AYLIK 28 BİN TL'Yİ AŞAN DESTEK

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, programın en dikkat çekici ayağını, gençlere sağlanacak ücret desteği oluşturuyor. Buna göre, ilk kez sigortalı olarak işe başlayacak gençlerin maaşı, net asgari ücret seviyesine kadar olmak üzere aylık 28 bin 75 TL'ye kadar devlet tarafından ödenecek. Bu destek başlangıçta 6 ay süreyle uygulanacak.

Düzenleme yalnızca maaşla sınırlı kalmayacak; sigorta primlerinin de önemli bir kısmı kamu kaynaklarından karşılanacak. Böylece işveren üzerindeki mali yük hafifletilerek genç istihdamının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

DESTEK SÜRESİ 18 AYA KADAR UZAYABİLECEK

Programın dikkat çeken bir diğer yönü ise esnek süre yapısı. İlk etapta 6 ay olarak planlanan destek süresi, belirli şartların sağlanması halinde 18 aya kadar uzatılabilecek. Bu kapsamda, işverenlerin ücret ve prim katkısının belirli bir seviyeye ulaşması halinde devlet desteği kademeli olarak devam edecek.

Bu modelle hem gençlerin iş hayatında kalıcılığı artırılacak hem de işverenlerin uzun vadeli istihdam oluşturması teşvik edilecek.

750 BİN GENCE İSTİHDAM HEDEFİ

Hükümet, üç yıllık süreçte toplam 750 bin gencin ilk kez iş hayatına katılmasını hedefliyor. 2026 yılı için belirlenen hedef ise 250 bin gencin istihdama kazandırılması. Program için ayrılan toplam bütçe 215,8 milyar TL olarak açıklandı.

Bu büyüklükteki kaynak, genç işsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasına yeni katılımların hızlandırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞİYOR

Programdan yararlanmak isteyen gençler için bazı temel kriterler belirlendi. Buna göre:

  • 18–25 yaş aralığında olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı bulunmak
  • Daha önce uzun vadeli sigorta kapsamında 90 günden fazla çalışmamış olmak
  • Yükseköğretim öğrencisi olmamak

Ayrıca yurt dışında çalışanlar ve yabancı uyruklular program kapsamı dışında tutulacak.

ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Program, yalnızca kamu destekli bir model olarak değil, aynı zamanda özel sektörle iş birliği içinde yürütülecek bir istihdam hamlesi olarak kurgulandı. İŞKUR koordinasyonunda yürütülecek süreçte, işverenlerin genç çalışanları istihdam etmesi teşvik edilecek.

Bu sayede hem iş dünyasının nitelikli iş gücüne erişimi kolaylaşacak hem de gençlerin mesleki deneyim kazanması sağlanacak.

İMALAT SEKTÖRÜ ÖNCELİKLİ OLACAK

Desteklerin dağılımında sektör bazlı öncelikler de dikkat çekiyor. Özellikle imalat sektörü başta olmak üzere emek yoğun iş kollarına öncelik verilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, üretim odaklı büyüme hedefleriyle paralel bir istihdam politikası olarak öne çıkıyor.

KAYNAK İŞSİZLİK FONU'NDAN KARŞILANACAK

Programın finansmanı ise büyük ölçüde İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden sağlanacak. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 628,5 milyar TL büyüklüğe ulaşan fonun, 2026 yılında da önemli bir gelir fazlası vermesi bekleniyor.

Bu kaynak yapısı sayesinde programın sürdürülebilirliği güvence altına alınırken, kamu bütçesi üzerindeki doğrudan yük de dengelenmiş olacak.

GENÇ İSTİHDAMINDA YENİ DÖNEM

"İşe İlk Adım Programı", yalnızca kısa vadeli bir destek paketi olmanın ötesinde, gençlerin iş gücü piyasasına kalıcı entegrasyonunu hedefleyen yapısal bir adım olarak öne çıkıyor. Eğitimden istihdama geçiş sürecini hızlandırmayı amaçlayan bu model, genç işsizliğin azaltılmasında kritik rol oynayacak.

Yasal düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenirken, programın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru takviminin de netleşmesi öngörülüyor.

5 SORUDA "İŞE İLK ADIM PROGRAMI"

1- Program kimleri kapsıyor?
18–25 yaş aralığında, daha önce uzun süreli sigortalı bir işte çalışmamış ve İŞKUR'a kayıtlı gençler programdan yararlanabilecek. Yükseköğretim öğrencileri ile yurt dışında çalışanlar kapsam dışında tutuluyor.

2- Devlet ne kadar maaş desteği verecek?
İlk kez işe giren gençler için net asgari ücret seviyesine kadar, yani aylık 28 bin 75 TL'ye kadar ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak. Bu destek doğrudan işverene verilerek istihdam teşvik edilecek.

3- Destek süresi ne kadar olacak?
Program kapsamında maaş ve prim desteği ilk etapta 6 ay boyunca uygulanacak. Ancak belirlenen şartların sağlanması halinde bu süre kademeli olarak 18 aya kadar uzatılabilecek.

4- Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak?
Başvuruların, yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından İŞKUR üzerinden alınması bekleniyor. Takvim ve başvuru ekranına ilişkin detayların düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle netleşeceği ifade ediliyor.

5- Programın hedefi ve bütçesi ne?
Üç yıl içinde toplam 750 bin gencin ilk kez iş hayatına katılması hedeflenirken, program için 215,8 milyar TL'lik kaynak ayrıldı. Finansman ise büyük ölçüde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

