Genç İstihdam Paketi Meclis'te: İŞKUR kayıtlı gençlere 28.075 TL maaş desteği

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 09:05 Son Güncelleme: 30 Mart 2026 09:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Genç istihdamını artırmaya yönelik hazırlanan "İşe İlk Adım Programı" ile 18–25 yaş arasındaki ilk kez işe girecek gençlere aylık 28 bin 75 TL'ye kadar maaş desteği sağlanacak; ödemeler ilk etapta 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanırken belirli şartlarla bu süre 18 aya kadar uzatılabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve genç istihdamını artırmayı hedefleyen "İşe İlk Adım Programı", kapsamlı bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 18–25 yaş aralığındaki gençleri doğrudan hedef alan program kapsamında, ilk kez işe girecek bireylerin maaşı belirli bir süre devlet tarafından karşılanacak.

AYLIK 28 BİN TL'Yİ AŞAN DESTEK Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, programın en dikkat çekici ayağını, gençlere sağlanacak ücret desteği oluşturuyor. Buna göre, ilk kez sigortalı olarak işe başlayacak gençlerin maaşı, net asgari ücret seviyesine kadar olmak üzere aylık 28 bin 75 TL'ye kadar devlet tarafından ödenecek. Bu destek başlangıçta 6 ay süreyle uygulanacak. Düzenleme yalnızca maaşla sınırlı kalmayacak; sigorta primlerinin de önemli bir kısmı kamu kaynaklarından karşılanacak. Böylece işveren üzerindeki mali yük hafifletilerek genç istihdamının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

DESTEK SÜRESİ 18 AYA KADAR UZAYABİLECEK Programın dikkat çeken bir diğer yönü ise esnek süre yapısı. İlk etapta 6 ay olarak planlanan destek süresi, belirli şartların sağlanması halinde 18 aya kadar uzatılabilecek. Bu kapsamda, işverenlerin ücret ve prim katkısının belirli bir seviyeye ulaşması halinde devlet desteği kademeli olarak devam edecek. Bu modelle hem gençlerin iş hayatında kalıcılığı artırılacak hem de işverenlerin uzun vadeli istihdam oluşturması teşvik edilecek.

750 BİN GENCE İSTİHDAM HEDEFİ Hükümet, üç yıllık süreçte toplam 750 bin gencin ilk kez iş hayatına katılmasını hedefliyor. 2026 yılı için belirlenen hedef ise 250 bin gencin istihdama kazandırılması. Program için ayrılan toplam bütçe 215,8 milyar TL olarak açıklandı. Bu büyüklükteki kaynak, genç işsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasına yeni katılımların hızlandırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.