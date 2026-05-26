Roma’da evlendiler! Bilge Yenigül’ün gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile Roma'da nikâh masasına oturdu. Sosyal medyada büyük ilgi gören düğünden fotoğraflar kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, Yenigül'ün iddialı gelinliği ise magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Geçtiğimiz ay nişanlanan ve nikâh sürecini uzatmak istemeyen çiftin mutlu gününe yakın arkadaşları eşlik etti.

ROMA'DA MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER

Ancak çiftin sosyal medyadan paylaştığı kareler, sadece tebrik mesajlarıyla değil, gelinlik üzerine başlayan sert bir tartışmayla da gündeme oturdu. İtalya'da futbol kariyerinde önemli izler bırakan Cengiz Ünder, hayatının en özel anlarından birini yine bu ülkede yaşadı.

Roma'da gerçekleşen şık bir törenle hayatlarını birleştiren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımların altına Cenk Tosun ve Ertem Şener gibi spor ve magazin dünyasının tanınmış isimleri, "Tebrikler" mesajlarıyla çifti yalnız bırakmadı.

"ZEVKSİZ" YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Düğün hazırlık sürecini ve nikâh sonrasındaki anları adım adım takipçilerine aktaran Bilge Yenigül'ün tercih ettiği iddialı gelinlik, sosyal medyada beklenmedik bir polemik yarattı. Yenigül'ün düğün stili, kullanıcıları ikiye böldü.

"ÇOK MU ARADIN BU GELİNLİĞİ?"

Gelinlik tasarımını oldukça cesur ve şık bulan hayranları Yenigül'e destek mesajları atarken, eleştirel yaklaşan takipçiler sert ifadeler kullandı. Sosyal medyaya yansıyan bazı yorumlarda, "Ya gelinlik seçimi niye kötü, bu ünlüler de..." ve "Çok mu aradın yenge bu gelinliği, zevksiz bir gelinlik" gibi ifadeler dikkat çekti.

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu stil tartışması, düğünün önüne geçerek sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Bilge Yenigül, sosyal medya içerik üreticiliği, modellik ve oyunculuk alanlarında faaliyet gösteren çok yönlü bir isimdir.

1996'da İstanbul'da doğan güzel fenomen aslen Bursa'lıdır. Emine Örnek Anadolu Lisesi'nden derece ile mezun olmuştur. Lisans eğitimini ise 2018 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı bölümünde tamamlamıştır.

