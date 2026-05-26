Roma’da evlendiler! Bilge Yenigül’ün gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Geçtiğimiz ay nişanlanan ve nikâh sürecini uzatmak istemeyen çiftin mutlu gününe yakın arkadaşları eşlik etti.

ROMA'DA MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER Ancak çiftin sosyal medyadan paylaştığı kareler, sadece tebrik mesajlarıyla değil, gelinlik üzerine başlayan sert bir tartışmayla da gündeme oturdu. İtalya'da futbol kariyerinde önemli izler bırakan Cengiz Ünder, hayatının en özel anlarından birini yine bu ülkede yaşadı.

Roma'da gerçekleşen şık bir törenle hayatlarını birleştiren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımların altına Cenk Tosun ve Ertem Şener gibi spor ve magazin dünyasının tanınmış isimleri, "Tebrikler" mesajlarıyla çifti yalnız bırakmadı.

"ZEVKSİZ" YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI Düğün hazırlık sürecini ve nikâh sonrasındaki anları adım adım takipçilerine aktaran Bilge Yenigül'ün tercih ettiği iddialı gelinlik, sosyal medyada beklenmedik bir polemik yarattı. Yenigül'ün düğün stili, kullanıcıları ikiye böldü.