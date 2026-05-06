Mert Müldür’den müstakbel eşine "Roket"li kutlama! Gerçek ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Mert Müldür, 29 yaşına basan Sırp kökenli nişanlısı Koprena Andjela için romantik bir sürpriz hazırladı; pastanın üzerindeki "Roket" detayı ve lakabın arkasındaki ilginç gerçek sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Mert Müldür, özel hayatıyla gündeme geldi... Geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı attığı nişanlısı Koprena Andjela'nın yeni yaşını kutlayan yıldız futbolcu, pastanın üzerindeki detayla merak uyandırdı.

"İYİ Kİ DOĞDUN ROKET" Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Müldür, bu kez kural bozarak nişanlısı için samimi bir kutlama organize etti. Kutlamanın en dikkat çeken detayı ise pastanın üzerindeki "Roket" yazısı oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu hitap şeklinin sırrı ise Andjela'nın profesyonel kariyerinde saklı.

RİNGLERİN "ROKET"İ Mert Müldür'ün müstakbel eşi Koprena Andjela, aslında spor dünyasına uzak bir isim değil. Profesyonel kick boks sporcusu ve eğitmeni olan Andjela'ya, ringdeki hızı ve mücadeleci ruhu nedeniyle "Roket" lakabının takıldığı öğrenildi.

Başarılı futbolcunun, nişanlısının kariyerine atıfta bulunan bu jesti takipçilerinden tam not aldı.

EVLİLİK YAKIN Geçtiğimiz yıl aldıkları evlilik teklifi kararıyla gündeme gelen ve aylardır nişanlı olan çiftin, şu sıralar düğün hazırlıklarına hız verdiği belirtiliyor.

KOPRENA ANDJELA KİMDİR? Koprena Andjela, Sırbistan doğumlu bir kick boks sporcusudur. Aslen Sırbistan ve Bosna-Hersek kökenli olan 28 yaşında Andjela, sporla iç içe bir yaşam sürmektedir. Andjela, kick boks antrenmanlarını ve müsabakalarını sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşmaktadır.