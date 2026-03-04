CANLI YAYIN
Gelecek "ağır"laşıyor: 2040'ta 228 milyon çocuk obezite kıskacında

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya Obezite Federasyonu'nun yayımladığı 2026 Dünya Obezite Atlası, çocukluk çağı obezitesinde küresel artışın hızlandığını gösterdi. Mevcut eğilimler devam ederse 2040 yılında dünya genelinde 228 milyon çocuk ve ergen obezite ile yaşayacak.

Küresel sağlık verileri, çocukluk çağı obezitesinde küresel ölçekte hızlı bir artış yaşandığını gösterdi. Rapora göre obezite ile yaşayan çocuk ve ergen sayısının 2025 yılında 177 milyondan 2040 yılına kadar 228 milyona yükselmesi bekleniyor.

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ HIZLA ARTIYOR

Dünya Obezite Federasyonu'nun 2026 Dünya Obezite Atlası'nda yer alan projeksiyonlara göre, obezite ile yaşayan çocuk ve ergen sayısı 2025 yılında 177 milyon seviyesinde bulunuyor. Mevcut eğilimler değişmezse bu sayının 2040 yılında 228 milyona yükselmesi bekleniyor.

5-19 yaş grubunda obezite görülme oranının da aynı dönemde artış göstereceği öngörülüyor. Küresel yaygınlığın 2025 yılında yüzde 8,7 seviyesinde olduğu, 2040 yılına gelindiğinde ise yüzde 11,9'a çıkacağı tahmin ediliyor.

OBEZ ÇOCUK SAYISI ZAYIF ÇOCUKLARI GEÇEBİLİR

Raporda dikkat çeken bir diğer tahmin, dünya genelindeki beslenme dengesiyle ilgili. Buna göre 2025 ile 2027 yılları arasında okul çağındaki obez çocukların sayısının, zayıf çocukların sayısını ilk kez geride bırakması bekleniyor.

Yüksek kalorili gıdaların daha kolay erişilebilir hale gelmesi ve fiziksel hareketliliğin azalması, çocuklarda kilo artışını hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

180'DEN FAZLA ÜLKEDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Veriler, çocukluk çağı obezitesinin artık belirli bölgelerle sınırlı olmadığını gösteriyor. 2010 yılından bu yana 180'den fazla ülkede çocuk ve ergenlerde aşırı kilo ve obezite oranlarında yükseliş kaydedildi.

Anadolu Ajansı'na göre; raporda, "Çocukluk çağı obezitesi artık sadece yüksek gelirli ülkelerle sınırlı değil; küresel bir sosyal ve ekonomik kalkınma sorunudur" şeklinde vurgu yapıldı.

Obezite ile yaşayan çocukların önemli bir bölümü dünyanın en kalabalık ülkelerinde bulunuyor. Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde on milyonlarca çocuk bu sağlık sorunu ile yaşıyor. Dünya genelinde yüksek vücut kitle indeksine sahip 200 milyondan fazla çocuk ise yalnızca on ülkede yoğunlaşmış durumda.

KRONİK HASTALIK RİSKİ ERKEN YAŞTA BAŞLAYABİLİR

Araştırmacılar, çocukluk döneminde başlayan obezitenin uzun vadeli sağlık sonuçlarına dikkat çekiyor. "Acil önlem alınmadığı takdirde, artan obezite oranları sağlık sistemleri, topluluklar ve gelecek nesiller üzerinde giderek artan bir baskı oluşturacaktır." diye uyarıyor.

Fazla kilo sorunu çoğu zaman yetişkinlikte de devam ediyor ve diyabet, kalp-damar hastalıkları ile bazı kanser türleri için risk oluşturuyor. Mevcut eğilimler sürerse 2040 yılına kadar 5-19 yaş grubundaki en az 120 milyon çocukta yüksek vücut kitle indeksiyle bağlantılı kronik hastalıkların erken belirtiler gösterebileceği tahmin ediliyor.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Çocukluk çağı obezitesi neden artıyor?
Yüksek kalorili gıdaların ve paket atıştırmalıkların yaygın tüketimi, düşük fiziksel aktivite ve şehirleşmeyle birlikte değişen yaşam tarzı obezite artışının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Çocukluk çağı obezitesi hangi sağlık risklerini artırır?
Erken yaşta görülen obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı metabolik rahatsızlıkların riskini artırabilir.

Çocuklarda sağlıklı beslenme nasıl desteklenir?
Dengeli bir beslenme planı, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, şekerli ve işlenmiş gıdaların sınırlandırılması ile düzenli fiziksel aktivite çocuklarda sağlıklı gelişimi destekler.

