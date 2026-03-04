180'DEN FAZLA ÜLKEDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ Veriler, çocukluk çağı obezitesinin artık belirli bölgelerle sınırlı olmadığını gösteriyor. 2010 yılından bu yana 180'den fazla ülkede çocuk ve ergenlerde aşırı kilo ve obezite oranlarında yükseliş kaydedildi.

Anadolu Ajansı'na göre; raporda, "Çocukluk çağı obezitesi artık sadece yüksek gelirli ülkelerle sınırlı değil; küresel bir sosyal ve ekonomik kalkınma sorunudur" şeklinde vurgu yapıldı.

Obezite ile yaşayan çocukların önemli bir bölümü dünyanın en kalabalık ülkelerinde bulunuyor. Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde on milyonlarca çocuk bu sağlık sorunu ile yaşıyor. Dünya genelinde yüksek vücut kitle indeksine sahip 200 milyondan fazla çocuk ise yalnızca on ülkede yoğunlaşmış durumda.

KRONİK HASTALIK RİSKİ ERKEN YAŞTA BAŞLAYABİLİR Araştırmacılar, çocukluk döneminde başlayan obezitenin uzun vadeli sağlık sonuçlarına dikkat çekiyor. "Acil önlem alınmadığı takdirde, artan obezite oranları sağlık sistemleri, topluluklar ve gelecek nesiller üzerinde giderek artan bir baskı oluşturacaktır." diye uyarıyor.

Fazla kilo sorunu çoğu zaman yetişkinlikte de devam ediyor ve diyabet, kalp-damar hastalıkları ile bazı kanser türleri için risk oluşturuyor. Mevcut eğilimler sürerse 2040 yılına kadar 5-19 yaş grubundaki en az 120 milyon çocukta yüksek vücut kitle indeksiyle bağlantılı kronik hastalıkların erken belirtiler gösterebileceği tahmin ediliyor.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Çocukluk çağı obezitesi neden artıyor?

Yüksek kalorili gıdaların ve paket atıştırmalıkların yaygın tüketimi, düşük fiziksel aktivite ve şehirleşmeyle birlikte değişen yaşam tarzı obezite artışının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Çocukluk çağı obezitesi hangi sağlık risklerini artırır?

Erken yaşta görülen obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı metabolik rahatsızlıkların riskini artırabilir. Çocuklarda sağlıklı beslenme nasıl desteklenir?

Dengeli bir beslenme planı, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, şekerli ve işlenmiş gıdaların sınırlandırılması ile düzenli fiziksel aktivite çocuklarda sağlıklı gelişimi destekler.