Gelecek "ağır"laşıyor: 2040'ta 228 milyon çocuk obezite kıskacında
Dünya Obezite Federasyonu'nun yayımladığı 2026 Dünya Obezite Atlası, çocukluk çağı obezitesinde küresel artışın hızlandığını gösterdi. Mevcut eğilimler devam ederse 2040 yılında dünya genelinde 228 milyon çocuk ve ergen obezite ile yaşayacak.
Küresel sağlık verileri, çocukluk çağı obezitesinde küresel ölçekte hızlı bir artış yaşandığını gösterdi. Rapora göre obezite ile yaşayan çocuk ve ergen sayısının 2025 yılında 177 milyondan 2040 yılına kadar 228 milyona yükselmesi bekleniyor.
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ HIZLA ARTIYOR
Dünya Obezite Federasyonu'nun 2026 Dünya Obezite Atlası'nda yer alan projeksiyonlara göre, obezite ile yaşayan çocuk ve ergen sayısı 2025 yılında 177 milyon seviyesinde bulunuyor. Mevcut eğilimler değişmezse bu sayının 2040 yılında 228 milyona yükselmesi bekleniyor.
5-19 yaş grubunda obezite görülme oranının da aynı dönemde artış göstereceği öngörülüyor. Küresel yaygınlığın 2025 yılında yüzde 8,7 seviyesinde olduğu, 2040 yılına gelindiğinde ise yüzde 11,9'a çıkacağı tahmin ediliyor.
OBEZ ÇOCUK SAYISI ZAYIF ÇOCUKLARI GEÇEBİLİR
Raporda dikkat çeken bir diğer tahmin, dünya genelindeki beslenme dengesiyle ilgili. Buna göre 2025 ile 2027 yılları arasında okul çağındaki obez çocukların sayısının, zayıf çocukların sayısını ilk kez geride bırakması bekleniyor.
Yüksek kalorili gıdaların daha kolay erişilebilir hale gelmesi ve fiziksel hareketliliğin azalması, çocuklarda kilo artışını hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.