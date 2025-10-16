Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
Uyku düzeni yalnızca dinlenmeyi değil, zihinsel kapasiteyi, ruh halini ve yaşam kaliteni de derinden etkiliyor. Araştırmacılar, beş farklı uyku düzenini tanımlayarak uyku ile sağlık, ruh hali ve bilişsel işleyiş arasındaki karmaşık bağı ortaya koydu. Peki uyku biyopsikososyal profil nedir? İşte çalışmanın detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:27