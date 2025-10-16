Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı

NBC News makalesine göre, uyku üzerine yapılan bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğu, genellikle uyku apnesi ile bilişsel gerileme arasındaki ilişki, uykusuzluğun kalp sağlığı üzerindeki etkileri ya da bireylerin gece kuşu mu yoksa sabah insanı mı olduğuna odaklanıyor. Montreal Concordia Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği yeni çalışma, uykuyu çok daha geniş bir çerçeveden ele alarak konunun kapsamını derinleştirdi.

Concordia Uygulamalı Yapay Zeka Enstitüsü Makine Öğrenimi Projeleri Yöneticisi ve araştırmanın ortak yazarı Valeria Kebets, konuya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar uykularına önem vermeli. Bu durum, günlük yaşamlarındaki her şeyi etkiliyor."