Gecede 800 bin uzay olayı yakaladı: Dünyanın en büyük kamerası görev başında

Gecede 800 bin uzay olayı yakaladı: Dünyanın en büyük kamerası görev başında

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 18:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Vera Rubin Gözlemevi, 24 Şubat 2026'da ilk gerçek zamanlı gökyüzü uyarılarını yayımladı. Dünyanın en büyük dijital kamerasına sahip sistem, tek gecede 800 bin geçici kozmik olayı kaydetti. On yıllık taramada 40 milyar nesnenin izlenmesi planlanıyor.

Şili'de kurulu Vera Rubin Gözlemevi, gerçek zamanlı gökyüzü taramalarına başladı. On yıl sürecek "Zaman ve Uzayın Mirası Taraması" programı kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilk gecede yüz binlerce geçici olay kayda alındı. Veriler, küresel araştırma ağlarıyla eş zamanlı olarak paylaşıldı.

🌌 İLK GECE VERİLERİ 24 Şubat 2026 gecesi yayımlanan ilk veri akışında 800 bin geçici olay tespit edildi. Kayıtlara giren başlıca olaylar şunlar oldu: ➔Parlaklığı değişen yıldızlar ➔Süpernovalar ➔Görüş alanına giren asteroitler ➔Kuyruklu yıldızlar Yetkililer, sistemin teknik kapasitesinin ilerleyen aşamada gecelik uyarı sayısını 7 milyona çıkarabilecek düzeyde olduğunu bildirdi.

⚙️ SİSTEM NASIL İŞLİYOR? Teleskop, gökyüzünün belirlenen alanlarını her 40 saniyede bir görüntülüyor. Elde edilen kareler saniyeler içinde Kaliforniya'daki veri merkezine aktarılıyor. Yeni görüntüler arşiv kayıtlarıyla otomatik olarak karşılaştırılıyor.

İki kare arasında fark tespit edildiğinde sistem anında uyarı oluşturuyor. Bu yöntem sayesinde gökyüzündeki ani değişimler kısa sürede belirleniyor ve konum bilgileri araştırma merkezlerine iletiliyor.

📊 ON YILLIK TARAMA HEDEFLERİ Programın on yıl sürmesi planlanıyor. Bu sürede: ➔Yaklaşık 40 milyar gök cisminin kaydedilmesi, ➔Toplamda 30 trilyon gözlem yapılması, ➔Nadir görülen kozmik olayların düzenli izlenmesi amaçlanıyor.