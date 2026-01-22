CANLI YAYIN
Gaziantep'te cuma günü GAZİRAY, otobüs ve tramvay ücretsiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarıları sonrası kent genelinde ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı yeni bir karar aldı. Belediye, 23 Ocak Cuma günü belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması ve özel araç trafiğinin azaltılması hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda, toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla ücretsiz ulaşım uygulamasının hayata geçirildiği ifade edildi.

TURUNCU OTOBÜS, TRAMVAY VE GAZİRAY ÜCRETSİZ

Uygulama kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turuncu otobüsler, tramvay hatları ve GAZİRAY seferleri gün boyunca ücretsiz olacak. Yetkililer, özellikle kar yağışı sırasında toplu taşımanın tercih edilmesinin hem trafik güvenliği hem de şehir içi ulaşımın aksamaması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

TRAFİK VE ULAŞIM ANLIK TAKİP EDİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, olası yoğunluk ve aksaklıklara karşı ana arterler ile kritik güzergahları Trafik Kontrol Merkezi üzerinden anlık olarak takip edecek. Ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için ekiplerin sahada hazır bekleyeceği bildirildi.

EKİPLER SAHADA, ÖNLEMLER ARTIRILDI

Kar yağışının etkili olabileceği süre boyunca yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler kapsamında belediyeye bağlı tüm ekiplerin görev başında olacağı belirtildi. Belediyeden yapılan değerlendirmede, alınan tedbirlerle günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesinin amaçlandığı vurgulandı.

Uygulamayla birlikte trafikte yoğunluğun azaltılması, özel araç kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor.