Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte gelecek? Gassal 2. sezon 1. bölüm tarihi...
Gassal, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alırken dramatik atmosferiyle dikkat çekti. Başarılı hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal için 2. sezon beklentileri artarken, yeni sezonun akıbeti merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:05