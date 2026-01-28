Galaxy S26’nın yeni ekran özelliği ortaya çıktı! Ekranı sadece siz göreceksiniz

Galaxy S26’nın yeni ekran özelliği ortaya çıktı! Ekranı sadece siz göreceksiniz

Samsung, Galaxy S26 serisi için geliştirdiği yeni gizlilik özelliğini videolarla tanıttı. "Gizlilik Ekranı" olarak anılan sistem, ekrana yandan bakıldığında içeriği görünmez hale getiriyor. Üstelik sürekli açık çalışmıyor; bildirimler, uygulamalar ve şifre girişleri için ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

Akıllı telefonlar artık cebimizdeki kişisel arşiv. Mesajlar, banka işlemleri ve özel yazışmalar çoğu zaman kalabalık ortamlarda görüntüleniyor. Samsung, bu soruna çözüm olarak Galaxy S26 serisine entegre edilecek yeni bir gizlilik katmanını duyurdu.

Ekran Yandan Bakıldığında Kayboluyor Samsung'un paylaştığı görüntülerde, telefona farklı bir açıdan bakıldığında ekran içeriğinin görünmez hale geldiği görülüyor. Bu sistem, klasik gizlilik ekran koruyucularına benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak harici bir aksesuar yerine doğrudan cihazın donanım ve yazılımına entegre ediliyor.

"Ya Hep Ya Hiç" Değil Yeni sistemin en dikkat çeken yönü, sürekli aktif olmaması. Kullanıcılar, gizlilik seviyesini ihtiyaçlarına göre ayarlayabilecek. Bildirim açılır pencereleri, belirli uygulamalar ya da parola giriş ekranları için ayrı koruma seçenekleri sunulacak.

Bu sayede örneğin banka uygulamasında işlem yaparken ya da şifre girerken ekran yalnızca sahibine görünür olacak. Mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan hassas bilgiler de aynı şekilde korunabilecek. İstenirse özellik tamamen kapatılabilecek.