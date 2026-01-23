Funda Arar’dan olay yaratan sitem! “Bıkkınlık geldi, hep aynı şeyler…"

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 18:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bu kez şarkılarıyla değil sözleriyle gündemde. Arar, sosyal medyadaki tekdüze, konum ve yemek paylaşımlarına tepki gösterdi.

"Yak Gel" ve "Senden Öğrendim" gibi hitlerle hafızalara kazınan Funda Arar sözleriyle gündeme geldi. Uzun yıllardır sahnedeki performansı takdir toplayan sanatçı, dijital dünyaya dair eleştirileriyle dikkat çekti. Arar'ın çıkışı kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

"Yeter Artık" Diyerek Tepki Gösterdi "Yak Gel", "Senden Öğrendim", "Rum Havası" ve "Al Sevgilim" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, sosyal medya içeriklerinden duyduğu rahatsızlığı açık sözlü bir şekilde dile getirdi.

Açıklamasında, "Sosyal medyadan bıkkınlık geldi. Hep aynı şeyler," diyerek dijital mecralardaki tekrar eden paylaşımlardan yorulduğunu söyledi. Sanatçı, özellikle sürekli yapılan konum ve yemek paylaşımlarına dikkat çekti.

"Eee tamam ne yapalım yani?" Arar, insanların gündelik hayatlarını sergileme biçimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Buradayım, şuradayım, bunu yedim, şunu içtim… Eee tamam ne yapalım yani?"