Formula 1’de 2026 yarış tarihleri belli oldu: İşte tam takvim! Hangi ülkeler var?
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), 9 Mart 2026'da yaptığı açıklamayla Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonu takvimini duyurdu. Toplam 24 yarıştan oluşan yeni sezon, 6-8 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix'si ile başladı. Yarışlar 4-6 Aralık'ta Abu Dabi Grand Prix'si ile tamamlanacak.
FIA ve Formula 1 yönetimi, Ramazan ayı nedeniyle takvimde bazı düzenlemelere gitti. Bu kapsamda Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi nisan ayında gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece Orta Doğu'daki iki yarış, sezonun erken döneminden biraz daha ileri bir tarihe alındı.
TAKVİMDE BİR DEĞİŞİKLİK: MADRİD YARIŞI EKLENDİ
2026 sezonu takviminde dikkat çeken değişikliklerden biri de İtalya'daki Emilia-Romagna Grand Prix'sinin çıkarılması oldu. Bu yarışın yerine İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek yeni bir Grand Prix eklendi.
Böylece İspanya, Barselona'nın ardından takvimde iki yarışa ev sahipliği yapacak.
2026 Formula 1 Takvimi
2026 SEZONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK YARIŞLARIN TARİHLERİ VE PİSTLERİ ŞÖYLE:
6-8 Mart: Avustralya – Melbourne
13-15 Mart: Çin – Şanghay
27-29 Mart: Japonya – Suzuka
10-12 Nisan: Bahreyn – Sakhir
17-19 Nisan: Suudi Arabistan – Cidde
1-3 Mayıs: ABD – Miami
22-24 Mayıs: Kanada – Montreal
5-7 Haziran: Monako – Monako
12-14 Haziran: İspanya – Barselona
26-28 Haziran: Avusturya – Spielberg
3-5 Temmuz: Birleşik Krallık – Silverstone
17-19 Temmuz: Belçika – Spa-Francorchamps
24-26 Temmuz: Macaristan – Budapeşte
21-23 Ağustos: Hollanda – Zandvoort