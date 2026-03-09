Formula 1’de 2026 yarış tarihleri belli oldu: İşte tam takvim! Hangi ülkeler var?

FIA ve Formula 1 yönetimi, Ramazan ayı nedeniyle takvimde bazı düzenlemelere gitti. Bu kapsamda Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi nisan ayında gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylece Orta Doğu'daki iki yarış, sezonun erken döneminden biraz daha ileri bir tarihe alındı.