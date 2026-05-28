Fıs Fıs İsmail yıllara meydan okudu! Süleyman Yağcı'dan bayram pozu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" rolüyle hafızalara kazınan ve replikleriyle döneme damga vuran oyuncu Süleyman Yağcı, son haliyle gündem oldu. Ünlü isim, bayramda kızı ve torunlarıyla paylaştığı kareyle yorum yağmuruna tutuldu.

Türk televizyon tarihinin fenomen yapımları arasında yer alan ve yıllar geçse de unutulmayan "Çocuklar Duymasın" dizisinin sevilen karakterlerinden biriydi. Dizide hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" rolüyle hafızalara kazınan ve replikleriyle döneme damga vuran oyuncu Süleyman Yağcı, uzun süredir ekranlardan uzak, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

YILLAR ONU TEĞET GEÇTİ

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Çocuklar Duymasın'daki çapkın ve neşeli tavırlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Yağcı, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Uzun süredir projelerde yer almayan ve adeta kabuğuna çekilen ünlü oyuncu, son olarak kızıyla birlikte çekildiği sıcak bir aile karesini takipçileriyle paylaştı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKIN

Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı olurken, Süleyman Yağcı'nın kızıyla olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Usta oyuncunun son halini gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fotoğrafın altına gelen, "Abi biz yaşlandık, sen hâlâ aynı yerdesin!", "Maşallah, yıllar ona hiç uğramamış", "Hiç değişmemiş, sanki zaman durmuş" gibi çok sayıda yorum, takipçilerinin ünlü ismin değişmeyen enerjisine olan hayranlığını gözler önüne serdi.

Ekranlardan uzak kalmasına rağmen popülerliğini koruyan ve sadık bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Süleyman Yağcı, bu son karesiyle yeniden adından söz ettirdi.

AMBULANS ŞOFÖRLÜĞÜNDEN EKRANLARIN YILDIZLIĞINA

Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birine hayat veren Süleyman Yağcı, sadece oyunculuğuyla değil, ilginç hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. "Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Fıs Fıs İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Yağcı, aslında bambaşka bir meslekten gelme.

1964 yılında Rize Çayeli'nde dünyaya gelen Süleyman Yağcı, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce uzun yıllar ambulans şoförlüğü yaptı. 1995 yılında "Çiçek Taksi" dizisiyle başlayan serüveni, Yılan Hikayesi, Emret Komutanım ve Doktorlar gibi unutulmaz yapımlarla devam etti.

KALP SAĞLIĞIYLA İMTİHANI

2021 yılında tıkalı aort damarı nedeniyle zor günler yaşayan ve başarılı bir açık kalp ameliyatı geçiren oyuncu, uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

