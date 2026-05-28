Fıs Fıs İsmail yıllara meydan okudu! Süleyman Yağcı'dan bayram pozu

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" rolüyle hafızalara kazınan ve replikleriyle döneme damga vuran oyuncu Süleyman Yağcı, son haliyle gündem oldu. Ünlü isim, bayramda kızı ve torunlarıyla paylaştığı kareyle yorum yağmuruna tutuldu.

Türk televizyon tarihinin fenomen yapımları arasında yer alan ve yıllar geçse de unutulmayan "Çocuklar Duymasın" dizisinin sevilen karakterlerinden biriydi. Dizide hayat verdiği "Fıs Fıs İsmail" rolüyle hafızalara kazınan ve replikleriyle döneme damga vuran oyuncu Süleyman Yağcı, uzun süredir ekranlardan uzak, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

YILLAR ONU TEĞET GEÇTİ Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Çocuklar Duymasın'daki çapkın ve neşeli tavırlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Yağcı, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Uzun süredir projelerde yer almayan ve adeta kabuğuna çekilen ünlü oyuncu, son olarak kızıyla birlikte çekildiği sıcak bir aile karesini takipçileriyle paylaştı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKIN Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı olurken, Süleyman Yağcı'nın kızıyla olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Usta oyuncunun son halini gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fotoğrafın altına gelen, "Abi biz yaşlandık, sen hâlâ aynı yerdesin!", "Maşallah, yıllar ona hiç uğramamış", "Hiç değişmemiş, sanki zaman durmuş" gibi çok sayıda yorum, takipçilerinin ünlü ismin değişmeyen enerjisine olan hayranlığını gözler önüne serdi.