Fırtına, don, buzlanma: Meteoroloji alarmda! Yeni sistemle İstanbul’a kar gelir mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava durumu birçok bölgede olumsuzluklara neden olacak. Yapılan değerlendirmelerde; Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verilirken, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve çığ tehlikesi beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava koşulları birçok bölgede olumsuzluklara neden olabilecek nitelikte seyrediyor. Tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların türü ve etkisi bölgelere göre farklılık gösteriyor.
YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILIYOR
Meteorolojik tahminler doğrultusunda; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz başta olmak üzere Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Erzurum'un kuzey ve doğu kesimleri ile Muş'un doğu bölgelerinde de kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR BEKLENEN BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR
Yağışların özellikle Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu bölgelerde kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.
RÜZGAR YER YER KUVVETİNİ ARTIRACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ve yetkililerin bu bölgelerde son derece tedbirli olması istendi.