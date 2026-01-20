Fırtına, don, buzlanma: Meteoroloji alarmda! Yeni sistemle İstanbul’a kar gelir mi?

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen soğuk hava ve kar yağışının doğu bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelerde, bu illerde yoğun kar yağışının etkili olacağı ve olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren önemli bir açıklama yayımladı. Açıklamada, önümüzdeki günlerde İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Salı Günü Yağış Devam Edecek

20 Ocak 2026 Salı günü ise İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor. Salı günü en düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıklar Çarşamba Gününden İtibaren Yükselecek

Valilik açıklamasında, halen mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artış göstermesinin beklendiği ifade edildi. Ancak soğuk havanın kısa süre daha etkisini sürdürmesi nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli Rüzgar ve Buzlanma Uyarısı

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Ayrıca il genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği belirtilerek, özellikle sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olması istendi.