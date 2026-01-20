Fırtına, don, buzlanma: Meteoroloji alarmda! Yeni sistemle İstanbul’a kar gelir mi?

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava durumu birçok bölgede olumsuzluklara neden olacak. Yapılan değerlendirmelerde; Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verilirken, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve çığ tehlikesi beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava koşulları birçok bölgede olumsuzluklara neden olabilecek nitelikte seyrediyor. Tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların türü ve etkisi bölgelere göre farklılık gösteriyor.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILIYOR

Meteorolojik tahminler doğrultusunda; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Erzurum'un kuzey ve doğu kesimleri ile Muş'un doğu bölgelerinde de kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR BEKLENEN BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR

Yağışların özellikle Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu bölgelerde kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

RÜZGAR YER YER KUVVETİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ve yetkililerin bu bölgelerde son derece tedbirli olması istendi.

HAVA SICAKLIKLARINDA BATIDA ARTIŞ

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Buna rağmen soğuk hava ve kar yağışının doğu bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

DÖRT İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelerde, bu illerde yoğun kar yağışının etkili olacağı ve olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren önemli bir açıklama yayımladı. Açıklamada, önümüzdeki günlerde İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Salı Günü Yağış Devam Edecek

20 Ocak 2026 Salı günü ise İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor. Salı günü en düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

Sıcaklıklar Çarşamba Gününden İtibaren Yükselecek

Valilik açıklamasında, halen mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artış göstermesinin beklendiği ifade edildi. Ancak soğuk havanın kısa süre daha etkisini sürdürmesi nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli Rüzgar ve Buzlanma Uyarısı

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli (30-60 km/saat) esmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Ayrıca il genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği belirtilerek, özellikle sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olması istendi.

YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR, PERŞEMBE YENİ SİSTEM GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 19 Ocak Pazartesi günü saat 07.20'de A Haber canlı yayınına katılarak İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Tek'in açıklamaları, önümüzdeki günlerde hava koşullarında yaşanacak değişime dair önemli ipuçları verdi.

YAĞIŞLI SİSTEM İSTANBUL'U HIZLA TERK EDİYOR

Radar görüntülerini değerlendiren Adil Tek, etkili olan yağışlı sistemin gün içerisinde İstanbul'dan doğuya doğru ilerleyeceğini belirtti. Mevcut sistemin İstanbul açısından kısa süreli olduğuna dikkat çeken Tek, günün ilerleyen saatlerinden itibaren yağışın etkisini büyük ölçüde kaybedeceğini ifade etti.

Tek'e göre yağışlar, bugün itibarıyla ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olmaya devam edecek. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, yarından itibaren sıcaklıklarda kademeli bir artış beklendiğini söyledi. Çarşamba günü itibarıyla daha ılıman bir havanın etkili olacağını belirten Tek, soğuk havanın geçici olduğunu vurguladı.

Bu süreçte özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer serin havanın hissedilebileceğini ifade eden Tek, genel tabloya bakıldığında haftanın ortasından itibaren mevsim normallerine yakın bir hava beklediklerini dile getirdi.

YENİ SİSTEM PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Adil Tek'in dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise Perşembe günü beklenen yeni hava sistemi oldu. Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir sistemin önce Ege Bölgesi'ni, ardından Marmara'yı ve İstanbul'u etkileyeceğini söyledi.

Bu sistemle birlikte yağışların yeniden gündeme geleceğini belirten Tek, özellikle hafta sonuna doğru hava hareketliliğinin artabileceğini, ancak sistemin içeriğinin ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti.

İSTANBUL İÇİN KAR UMUDU ZAYIF

Uzun vadeli tahminlere de değinen Adil Tek, mevcut verilere göre İstanbul'da ay sonuna kadar yeniden kar yağışı beklentisinin bulunmadığını açıkladı. Mevsimsel tahminlerin şubat ayı için de kar olasılığının düşük olduğuna işaret ettiğini belirten Tek, sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini kaydetti.

Bu durumun, İstanbul'da kış koşullarının sert geçmeyeceğine işaret ettiğini söyleyen Tek, beklentilerin şimdilik bu yönde olduğunu dile getirdi.

🌦️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge İl Hava Durumu Sıcaklık
Marmara Bursa Çok bulutlu 7°C
Çanakkale Çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu 8°C
İstanbul Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 6°C
Kırklareli Çok bulutlu 3°C
Ege Afyonkarahisar Parçalı ve çok bulutlu 2°C
Denizli Parçalı ve çok bulutlu 8°C
İzmir Parçalı ve çok bulutlu 11°C
Muğla Parçalı bulutlu 9°C
Akdeniz Adana Parçalı ve çok bulutlu 12°C
Antalya Parçalı bulutlu 16°C
Hatay Parçalı ve çok bulutlu 10°C
Isparta Parçalı ve çok bulutlu 5°C
İç Anadolu Ankara Çok bulutlu 3°C
Eskişehir Çok bulutlu 2°C
Kayseri Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3°C
Konya Çok bulutlu 2°C
Batı Karadeniz Bolu Parçalı ve çok bulutlu 2°C
Düzce Parçalı ve çok bulutlu 4°C
Sinop Parçalı ve çok bulutlu 8°C
Zonguldak Parçalı ve çok bulutlu 5°C
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya Çok bulutlu 3°C
Rize Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7°C
Samsun Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7°C
Trabzon Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7°C
Doğu Anadolu Erzurum Çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı -5°C
Kars Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5°C
Malatya Çok bulutlu 0°C
Van Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0°C
Güneydoğu Anadolu Batman Parçalı ve çok bulutlu 4°C
Diyarbakır Parçalı ve çok bulutlu 3°C
Gaziantep Parçalı ve çok bulutlu 5°C
Mardin Parçalı ve çok bulutlu 0°C
