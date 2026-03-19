Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke
Türkiye, dünya fındık üretiminin büyük kısmını tek başına karşılayarak küresel pazarda belirleyici konumunu sürdürüyor. İhracatta yaklaşık %59 paya sahip olan Türkiye, gıda sanayisinin temel hammaddelerinden biri olan fındıkta dünya ekonomisini doğrudan etkileyen ülkelerin başında geliyor.
Fındık üretiminde dünya lideri olan Türkiye, hem üretim hacmi hem de ihracat gücüyle küresel pazarda belirleyici rol oynuyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaşan üretim, Giresun başta olmak üzere birçok şehirde yüksek kaliteyle öne çıkıyor. Dünya geneli; çikolata ve şekerleme sektöründen kahve endüstrisine kadar geniş bir alan Türkiye kaynaklı fındığa bağımlı şekilde üretim yapıyor.
TÜRKİYE FINDIK ÜRETİMİNDE LİDER
Türkiye, dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını tek başına gerçekleştiriyor. AA'ya göre; Türkiye Ocak-Aralık 2025'te ihracatın %59'unu karşılayarak küresel pazarda lider konumda bulunuyor. Türkiye'de üretim özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaşıyor. Giresun, Ordu ve Trabzon başta olmak üzere birçok il, küresel arzın ana merkezini oluşturuyor.
Türkiye'nin üretimde öne çıkmasını sağlayan başlıca unsurlar şöyle sıralanıyor:
- Karadeniz Bölgesi'nin fındık için uygun iklim ve toprak yapısı
- Eğimli arazilerin fındık tarımına elverişli olması
- Yüksek üretim kapasitesi ve yaygın çiftçi ağı
- Gelişmiş işleme ve ihracat altyapısı
DÜNYA FINDIK İHTİYACI İÇİN TÜRKİYE'YE BAĞLI
Dünya gıda endüstrisi büyük ölçüde Türkiye'den sağlanan üretime bağlı. Özellikle; çikolata üreticileri, fındık ezmesi markaları, pastacılık ve şekerleme sektörü Türkiye'den ithal edilen fındıklarla üretim yapıyor. Tasting Table haberine göre, İtalya'nın güçlü çikolata sanayisi bile hammadde ihtiyacını büyük ölçüde Türkiye'den karşılıyor.
GİRESUN TOMBUL FINDIĞI DÜNYA LİSTESİNDE 2. SIRADA
Türkiye içinde en kaliteli fındık üretimi Giresun'da yapılıyor. Bu bölge "dünyanın fındık başkenti" olarak kabul ediliyor. TasteAtlas'ın 19 Mart 2026 tarihli "Dünyanın En İyi Fındık Çeşitleri" raporuna göre, Giresun Tombul fındığı 2. sırada yer alıyor.