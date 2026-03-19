Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke

Türkiye, dünya fındık üretiminin büyük kısmını tek başına karşılayarak küresel pazarda belirleyici konumunu sürdürüyor. İhracatta yaklaşık %59 paya sahip olan Türkiye, gıda sanayisinin temel hammaddelerinden biri olan fındıkta dünya ekonomisini doğrudan etkileyen ülkelerin başında geliyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 1

Fındık üretiminde dünya lideri olan Türkiye, hem üretim hacmi hem de ihracat gücüyle küresel pazarda belirleyici rol oynuyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaşan üretim, Giresun başta olmak üzere birçok şehirde yüksek kaliteyle öne çıkıyor. Dünya geneli; çikolata ve şekerleme sektöründen kahve endüstrisine kadar geniş bir alan Türkiye kaynaklı fındığa bağımlı şekilde üretim yapıyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 2

TÜRKİYE FINDIK ÜRETİMİNDE LİDER

Türkiye, dünya fındık üretiminin büyük bir kısmını tek başına gerçekleştiriyor. AA'ya göre; Türkiye Ocak-Aralık 2025'te ihracatın %59'unu karşılayarak küresel pazarda lider konumda bulunuyor. Türkiye'de üretim özellikle Doğu Karadeniz'de yoğunlaşıyor. Giresun, Ordu ve Trabzon başta olmak üzere birçok il, küresel arzın ana merkezini oluşturuyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 3

Türkiye'nin üretimde öne çıkmasını sağlayan başlıca unsurlar şöyle sıralanıyor:

  • Karadeniz Bölgesi'nin fındık için uygun iklim ve toprak yapısı
  • Eğimli arazilerin fındık tarımına elverişli olması
  • Yüksek üretim kapasitesi ve yaygın çiftçi ağı
  • Gelişmiş işleme ve ihracat altyapısı
Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 4

DÜNYA FINDIK İHTİYACI İÇİN TÜRKİYE'YE BAĞLI

Dünya gıda endüstrisi büyük ölçüde Türkiye'den sağlanan üretime bağlı. Özellikle; çikolata üreticileri, fındık ezmesi markaları, pastacılık ve şekerleme sektörü Türkiye'den ithal edilen fındıklarla üretim yapıyor. Tasting Table haberine göre, İtalya'nın güçlü çikolata sanayisi bile hammadde ihtiyacını büyük ölçüde Türkiye'den karşılıyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 5

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI DÜNYA LİSTESİNDE 2. SIRADA

Türkiye içinde en kaliteli fındık üretimi Giresun'da yapılıyor. Bu bölge "dünyanın fındık başkenti" olarak kabul ediliyor. TasteAtlas'ın 19 Mart 2026 tarihli "Dünyanın En İyi Fındık Çeşitleri" raporuna göre, Giresun Tombul fındığı 2. sırada yer alıyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 6

Giresun fındığını öne çıkaran özellikler:

  • İri ve yuvarlak formu ile dikkat çeker
  • İnce, pürüzsüz ve parlak kabuğa sahiptir, kolay kırılır
  • İç kısmı dolgun, etli ve yüksek yağ oranına sahiptir
  • Yoğun ve kendine özgü aroması bulunur
  • Mineral bakımından zengindir (demir, potasyum, kalsiyum, çinko)
  • A, B, C ve E vitaminleri içerir
  • Omega-3, lif ve protein açısından yüksek besin değerine sahiptir
Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 7

FINDIK ÜRETİMİNDE KADIN EMEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'de fındık üretimi milyonlarca kişiye doğrudan gelir kapısı oluşturuyor. Sektörün temel gücünü özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki kadın emeği oluşturuyor. 2024 verilerine göre Giresun'da fındık üretim ve işleme sürecinin yaklaşık %80'i kadınlar tarafından yürütülüyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 8

EN ÇOK FINDIK ÜRETEN 5 ÜLKE

Dünya Nüfus İncelemesi (World Population Review) verilerine göre 2026 yılında en fazla fındık üreten ülkeler ve üretim miktarları şöyle sıralanıyor:

SıralamaÜlkeÜretim (ton)
1Türkiye650.000
2İtalya102.700
3ABD85.500
4Azerbaycan75.400
5Şili65.600
Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 9

Küresel fındık üretiminde Türkiye'nin liderliği, yalnızca tarımsal bir başarı değil, stratejik bir ekonomik avantajdır. Gıda sanayisinin temel girdilerinden biri olan fındıkta arzın büyük kısmının tek ülkede toplanması, Türkiye'yi uluslararası pazarda belirleyici aktör haline getiriyor.

Dünya listesinde zirvede: En çok fındık üreten 5 ülke 10

FINDIK ÜRETİMİ HAKKINDA 3 SORU 3 CEVAP

Dünya fındık üretiminde hangi ülke lider?
Türkiye, fındık üretiminde açık ara lider konumda bulunuyor.

Türkiye fındık ihracatında ne kadar paya sahip?
Ocak-Aralık 2025'te küresel ihracatın yaklaşık %59'u Türkiye tarafından gerçekleştirildi.

Fındık en çok hangi bölgede yetişiyor?
Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz üretimin merkezidir.

