Filtre yok, makyaj yok: Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal güneşi görünce dayanamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Baysal, sosyal medyadaki son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gerçek hayatta da abartı makyajdan uzak duran ünlü ismin, doğal haliyle verdiği poza beğeni yağdı.

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve partneri Ulaş Tuna Astepe ile yakaladığı uyumla izleyiciden tam not alan Deniz Baysal, bu kez setten değil, günlük hayatından bir kareyle gündeme oturdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Baysal, 6 milyon takipçili Instagram hesabından güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaştı.

GÜNEŞİ GÖRÜNCE DAYANAMADI

Diğer ünlü isimlerin aksine sıfır makyaj ve filtresiz bir şekilde objektif karşısına geçen güzel oyuncu, doğal haliyle büyükbeğeni topladı.

TAKİPÇİLERİNDEN "DOĞALLIK" ÖVGÜSÜ

Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan fotoğrafa, takipçilerinden "Gerçek güzellik bu", "Filtreye hiç ihtiyacın yok" ve "Doğallığın adresi" gibi binlerce yorum geldi.

❓ DENİZ BAYSAL'IN ÖZEL HAYATI

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu ne zaman evlendi?

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, 2019 yılında Çeşme'de yakınlarının davetli olduğu romantik bir düğün ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, evliliklerinde 7. yılı geride bırakarak magazin dünyasının en istikrarlı çiftlerinden biri oldu.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu ne zaman nişanlandı?

Ünlü çift, evlilik yolundaki ilk resmi adımı 3 Kasım 2018 tarihinde nişanlanarak attı.

Barış Yurtçu kimdir?

Barış Yurtçu, Türkiye'nin sevilen rock gruplarından biri olan Kolpa grubunun solisti ve müzisyendir.

