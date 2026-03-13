Filtre yok, makyaj yok: Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal güneşi görünce dayanamadı

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Baysal, sosyal medyadaki son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gerçek hayatta da abartı makyajdan uzak duran ünlü ismin, doğal haliyle verdiği poza beğeni yağdı.

"Taşacak Bu Deniz" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve partneri Ulaş Tuna Astepe ile yakaladığı uyumla izleyiciden tam not alan Deniz Baysal, bu kez setten değil, günlük hayatından bir kareyle gündeme oturdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Baysal, 6 milyon takipçili Instagram hesabından güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaştı.

GÜNEŞİ GÖRÜNCE DAYANAMADI Diğer ünlü isimlerin aksine sıfır makyaj ve filtresiz bir şekilde objektif karşısına geçen güzel oyuncu, doğal haliyle büyükbeğeni topladı.

TAKİPÇİLERİNDEN "DOĞALLIK" ÖVGÜSÜ Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan fotoğrafa, takipçilerinden "Gerçek güzellik bu", "Filtreye hiç ihtiyacın yok" ve "Doğallığın adresi" gibi binlerce yorum geldi.